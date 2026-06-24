Il presidente americano Donald Trump ha criticato aspramente il Senato a maggioranza repubblicana, che ha votato ieri contro il tycoon chiedendo la fine della guerra con l’Iran. “Quindi, ho l’Iran alle corde, pronto a crollare…e il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Powers Act”, ha scritto Trump sul suo social Truth, giudicando il voto “inopportuno e privo di significato”. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l’autorizzazione del Congresso. Pur essendo simbolico, il voto rappresenta una rottura con il presidente.