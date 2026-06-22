“Gli iraniani hanno accettato di invitare nuovamente gli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica” e questo rappresenta “una pietra miliare” per raggiungere un accordo sul nucleare iraniano. A dirlo è il vicepresidente americano JD Vance che ha proseguito: “Si tratta di un passo importante per il popolo americano e di un primo passo verso la cessazione definitiva del programma iraniano di armamento nucleare. Abbiamo gettato ottime basi per un accordo finale di successo”.

Rispondendo ai giornalisti in merito agli asset iraniani congelati, Vance ha poi affermato che “Washington voleva istituire un processo che garantisse che i fondi ottenuti dall’Iran andassero a beneficio degli iraniani e non finanziassero il terrorismo”. Secondo il vicepresidente, i beni bloccati di Teheran potrebbero essere sbloccati in cambio dell’acquisto di prodotti statunitensi come soia, mais e grano da parte della Repubblica Islamica. “Questo renderà più ricchi gli agricoltori americani e sfamerà il popolo iraniano”, ha concluso Vance.

Autorizzata la vendita di una parte del petrolio iraniano

Ed è sempre di oggi la notizia che gli Stati Uniti hanno autorizzato la vendita di una parte di petrolio iraniano. Ad annunciarlo è stato il Tesoro statunitense che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto.