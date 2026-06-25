Serata politica e conviviale a Roma Nord tra l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno e il generale Roberto Vannacci, che si sono ritrovati a cena in un ristorante insieme a una ventina di ospiti tra deputati e sostenitori dell’area riconducibile a Futuro Nazionale. L’incontro arriva poche ore dopo la scarcerazione di Alemanno, uscito dal carcere poco prima della serata e accolto in un clima di evidente sostegno politico e personale.

La cena

Il momento iniziale è stato segnato da un abbraccio in favore di telecamere tra i due leader e da un saluto con l’avambraccio rivolto agli ospiti, tra cui alcuni parlamentari e collaboratori. La cena, durata oltre due ore, si è svolta tra selfie, brindisi con il motto “A noi” e lunghe conversazioni in un ristorante specializzato in cucina sarda, con malloreddus, porceddu e seadas serviti ai commensali.

Tra i presenti anche Emanuele Pozzolo, Rossano Sasso, Domenico Furgiuele, Edoardo Ziello, l’ex europarlamentare Antonio Maria Rinaldi e l’ideologo Lorenzo Gasperini.

Nel corso della cena, Vannacci ha spiegato: “Stiamo lavorando al programma, sarà pronto ma i temi già ci sono”.

L’ex generale ha anche richiamato il dibattito sul cosiddetto femminicidio, sostenendo che “nel caso Turetta la condanna è arrivata all’ergastolo per la gravità e la premeditazione del gesto, senza bisogno di nuove etichette normative”.

Riferimenti anche alla situazione personale di Alemanno, su cui Vannacci ha dichiarato: “Sono contento per lui, ha pagato il suo debito con la giustizia e ora può mettere la sua esperienza al servizio del progetto politico”. Lo stesso ex generale ha sottolineato il rapporto personale: “Quando ho pubblicato il libro è stato tra i pochi a difendermi, come disse Giorgio Almirante: ‘La destra o è sociale o non è’”, citando l’ex segretario del Movimento Sociale Italiano.

Sul piano politico, Vannacci ha anche aperto a un confronto più ampio con l’attuale maggioranza: “Giorgia Meloni ha il mio numero, sono sempre disponibile al dialogo diretto”.

Alemanno, da parte sua, ha ribadito la necessità di una seconda possibilità per chi ha scontato una pena: “In carcere ci sono persone che vogliono cambiare vita, ma se l’occasione non viene colta è giusto restare in galera”. La serata si è conclusa con ulteriori colloqui riservati tra i due leader e l’ipotesi di un percorso politico comune ancora in fase di definizione.