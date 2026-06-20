Zampolli: “Trump-Meloni? Bisogna trovare il modo di fare la pace”
“Bisogna trovare il modo di fare la pace. La diplomazia dello sport potrebbe essere la chiave di volta per superare tutte le incomprensioni. Così saremo pronti a tornare al lavoro per il bene delle nostre relazioni”. Così in un’intervista a La Stampa il delegato Usa alla “sport diplomacy” Paolo Zampolli parlando delle tensioni tra Italia e Stati Uniti dopo l’attacco del presidente Donald Trump alla premier Giorgia Meloni.
Le parole di Zampolli
Quanto al loro botta e risposta: “È una questione che non gestisco io. Come ho sempre detto – osserva – il loro rapporto è complessivamente buono, ma potrebbe essere migliore”. Se Trump abbia un risentimento verso Meloni e se sia fatto un’idea della situazione, Zampolli risponde che “ad occuparsi di questo ci sono il segretario di Stato Marco Rubio, l’ambasciatore americano Tilman J. Fertitta e il suo collega italiano a Washington Marco Peronaci. Tutti amano l’Italia così come la ama il presidente Usa”.
Ed è certo, l’amico di Trump, che “loro siano già al lavoro per ricucire”. Parlando, dunque, di sport: “Sarebbe bello se Tajani venisse comunque domenica a Miami dove è in programma la partita Uruguay-Capo Verde, possiamo guardare assieme l’incontro, nello spirito della sport diplomacy, come insegnano Rubio e il presidente della Fifa Gianni Infantino”.