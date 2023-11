Cancro all’esofago, un uomo scopre i sintomi chiave dopo che si è ritrovato un pezzo di pane tostato bloccato in gola prima di morire.

Una vedova affranta si batte da 20 anni per salvare migliaia di vite da uno dei tumori più letali.

Cancro all’esofago, un sintomo è il bruciore di stomaco, un medico disse: non è niente ma il malato poco dopo morì. Mimi McCord ha perso il marito a causa di un cancro all’esofago nel 2002 e ora la sua associazione Heartburn Cancer UK è in missione per prevenire morti simili. Tornando a quando ha conosciuto il suo defunto marito Mike all’età di 20 anni, ha raccontato che lui ha sempre sofferto di bruciori di stomaco e che “non ci hanno pensato”.

Un pacchetto di Rennie era regolarmente nel loro carrello della spesa e Mike ha continuato a soffrire di continui bruciori di stomaco fino a quando la condizione ha cominciato a peggiorare all’età di 47 anni.

Mike e Mimi non sapevano che il bruciore di stomaco era in realtà un sintomo di cancro all’esofago e che il sesto tumore più letale gli avrebbe tolto la vita in poche settimane. Dopo la perdita del marito, Mimi ha fondato la sua associazione di beneficenza Heartburn Cancer UK, affermando che “sebbene non potessi fare nulla per la sua morte, potevo fare qualcosa per prevenire altre morti”.

Attualmente Mimi sta lavorando per promuovere un nuovo test in grado di identificare i segnali precursori del cancro all’esofago. La malattia miete circa 8.000 vittime all’anno nel Regno Unito e Mimi spera che il test possa rappresentare una “luce alla fine del tunnel”.

Parlando al Mirror, Mimi ha dichiarato: “Io e Mike siamo stati sposati per 23 anni e ha sofferto di bruciori di stomaco per tutta la sua vita adulta. Aveva 23 anni quando l’ho conosciuto e all’epoca già soffriva di bruciori di stomaco. Non ci abbiamo pensato. Il problema è continuato e ha iniziato a peggiorare. Mettevo sempre Rennies sulla mia lista della spesa e ogni tanto dicevo a Mike che avrebbe dovuto vedere un medico e lui mi rispondeva ‘oh no, è solo bruciore di stomaco, non è niente'”.

Mimi racconta che nell’agosto 2002 le cose cominciarono a peggiorare. Mike stava mangiando un pezzo di pane tostato quando gli si è incastrato in gola, un sintomo chiave del cancro all’esofago. Anche se è stato rimosso, sembra che abbia scatenato un singhiozzo che è rimasto inalterato.

Con l’aggravarsi dei sintomi, Mike si rivolse a un medico di fiducia, che gli assicurò che si trattava solo di bruciore di stomaco e che non c’era nulla di grave. Non convinti e su insistenza di Mimi, la coppia fissò un appuntamento con il proprio medico di base che lo indirizzò da un gastroenterologo. L’appuntamento è stato fissato per metà settembre e poco prima Mimi ha raccontato che il medico ha detto a Mike che avrebbero fatto un’endoscopia (un esame per guardare all’interno del suo corpo) ma che probabilmente non c’era nulla di grave.

All’epoca, le condizioni di Mike stavano peggiorando e soffriva di dolori alla schiena e alle spalle, senza rendersi conto che il cancro si stava diffondendo in tutto il corpo. Mimi racconta: “C’erano tre opzioni [dall’endoscopia], il cancro era l’ultima e così improbabile … ma il medico curante ha eseguito molto rapidamente l’endoscopia e gli ha detto ‘hai il cancro’. Mike aveva 47 anni, era una cosa incredibile e nove settimane dopo è morto”.

Prima di agosto, Mimi ha raccontato che suo marito era sempre stato “in forma e in salute”, ma poi era finito a fare la spola tra l’ospedale e la casa con l’aggravarsi delle sue condizioni. Ha proseguito: “Quello che pensavano fosse una polmonite era in realtà una malattia metastatica, aveva tumori nei polmoni, nel fegato, e punti caldi che sembravano tumori nel cervello, era completamente pieno di tumori”.

“La malattia si era diffusa alle ossa, questo era il problema alla spalla… Sono riuscita a portarlo a casa, abbiamo avuto quattro giorni prima che morisse realmente. Sono riuscita a riportare mio figlio a casa dall’università, aveva appena iniziato”.

Mimi ha usato la morte straziante del marito come motivazione per fare la differenza per tutti gli altri. L’anno successivo ha fondato la Heartburn Cancer UK e ha trascorso due decenni a lottare per sensibilizzare l’opinione pubblica sul cancro all’esofago.

Mimi ha detto che la morte di suo marito si sarebbe potuta evitare, per cui si sta impegnando affinché il test diagnostico diventi di uso comune in tutti gli ospedali del Regno Unito. Il test è stato sviluppato dall’azienda Cyted di Cambridge e serve a individuare i segni del cancro all’esofago prima che si sviluppi.

Il test minimamente invasivo funziona identificando i segni delle condizioni pre-cancerose e, in caso di esito positivo, i pazienti vengono inviati a fare un’endoscopia di controllo, ma per la maggior parte delle persone è sufficiente apportare semplici modifiche alla dieta o somministrare loro un farmaco che impedisca lo sviluppo del cancro mortale. In caso di bruciore di stomaco persistente, recatevi dal vostro medico di famiglia.

Mimi ha dichiarato: “Se riusciamo a introdurre questo test nell’assistenza sanitaria di base, salveremo molte vite… con questo cancro, se è in fase avanzata, il 15% vivrà per cinque anni, ma l’85% morirà. Se il cancro viene preso in tempo, questo test salverà delle vite”.