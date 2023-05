Covid, oltre 300 milioni di anni di vita persi nel biennio 2020-2021

Per colpa del Covid l’umanità ha perso oltre 300 milioni di anni di vita nel biennio 2020-2021. I conti sono dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Durante il periodo 2020-2021, il Covid-19 ha provocato 336,8 milioni di anni di vita persi a livello globale, provocando la morte prematura di milioni di persone che hanno contratto il virus, secondo le stime del rapporto annuale sulle statistiche sulla salute mondiale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) pubblicato oggi a Ginevra.

Covid e anni di vita persi

“Ciò equivale a una media di 22 anni di vita persi per ogni morte in eccesso”, spiega l’Oms in un comunicato.

“La pandemia di Covid-19 è un importante promemoria del fatto che il progresso non è né lineare né garantito – ammonisce Samira Asma, vicedirettore generale dell’Oms per i dati e l’analisi – Per restare sulla buona strada verso l’agenda Sdg 2030 (Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals), dobbiamo agire in modo deciso e collettivo al fine di avere un impatto misurabile in tutti i paesi”.

Il rapporto sulle statistiche riguardo la salute mondiale con i dati fino al 2022, osserva che dal 2000 sono stati osservati miglioramenti significativi nella salute materna e infantile ed anche l’incidenza di malattie infettive come l’Hiv, la tubercolosi e la malaria è diminuita, insieme ad un ridotto rischio di morte prematura per malattie non trasmissibili e lesioni. Insieme, questi hanno contribuito ad un aumento dell’aspettativa di vita globale da 67 anni nel 2000 a 73 anni nel 2019, afferma il rapporto. Ma la pandemia Covid ha contribuito ad indebolire molti indicatori relativi alla salute. Lo studio sottolinea tra l’altro una stagnazione dei progressi sanitari di indicatori sanitari chiave rispetto alle tendenze osservate nel periodo 2000-2015 nonché la crescente minaccia delle malattie non trasmissibili e del cambiamento climatico.