Covid sconfitto? No, è solo finita l’emergenza. I casi tornano a salire e i vaccini restano al palo (32%).

D’accordo, non è più il virus che era, ma uccide ancora. Cresce l’allerta in diverse Regioni d’Italia. Aumentano i casi anche di influenza, nel mirino anche la “long flu “cioè la sindrome post influenzale . Una bastonatura .

Ovvero un “recupero lento dai disturbi respiratori della fase acuta”, come ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco (Università Statale di Milano). Questa bastonatura procura stanchezza e i sintomi possono trascinarsi anche 3 o 4 settimane. Ultima fiammata dell’influenza sarà a Capodanno.

MIX TRA INFLUENZA E NUOVO COVID

Si profila un fine anno difficile. Ci troviamo nella fase più acuta delle infezioni respiratorie, un mix tra la classica influenza nelle sue varie forme e le varianti nuove del Covid.

Aggiunge Il prof. Pregliasco:”Dobbiamo scavallare le festività che aumentano i contagi per capire come siamo messi a gennaio. Purtroppo le varianti del Covid e l’influenza hanno coinciso. Abbiamo al momento 1 milione di persone malate di infezioni respiratorie, siamo al livello massimo. E purtroppo abbiamo toccato le 515 vittime nell’ultima settimana; per Capodanno supereremo i 600 morti di Covid”.

IL COVID ANCHE NEL 2024 RESTERÀ CON NOI

Tutti i virologi sono d’accordo. Anche nel 2024 il Covid si farà sentire procedendo a onde. La tendenza per gli anni successivi sarà a ridursi, almeno dovrebbe, salvo l’insorgere di nuove varianti inattese e pericolose che non possiamo escludere.

Tutti i virologi raccomandano: ”Non fate gli eroi, non vi imbottite di farmaci fino ad azzerare i sintomi pur di partecipare a tavolate e riunioni di famiglia perché farete male a voi stessi e soprattutto agli altri.”

Ci si chiede: perché questo inatteso ed elevato numero di persone malate? Gli esperti non hanno dubbi e dicono:” Innanzitutto perché quest’anno c’è stato un ritorno alla normalità che ci ha portati tutti ad abbassare la guardia rispetto al passato; e poi perché abbiamo avuto grandi sbalzi termici che favoriscono alla grande questi virus”.

I SOLITI CONSIGLI DEI MEDICI

Si tratta di patologie da non sottovalutare per questo è bene tenere a mente una serie di regole. Eccole: ventilare gli ambienti in casa quando ci sono tante persone riunite; lavarsi spesso le mani; usare la mascherina in presenza di soggetti fragili.

Il Covid è vero non è più quello che abbiamo conosciuto 2-3 anni fa, ma resta ancora una malattia temibile. È il caso di ricordare che c’è un costante aumento da ottobre e questo suggerisce di fare molta attenzione.