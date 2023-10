La febbre dengue diventerà una grave minaccia nel sud degli Stati Uniti, nell’Europa meridionale (il che include l’Italia) e in nuove parti dell’Africa nel corso di questo decennio.

In Italia è già arrivata, si sono registrati i primi casi nel Nord.

L’agenzia di stampa inglese Reuters riporta le parole del capo degli scienziati dell’OMS, secondo il quale le temperature più calde creano le condizioni affinché le zanzare che trasportano l’infezione arrivino a destinazione.

La malattia è da tempo un flagello in gran parte dell’Asia e dell’America Latina, causando circa 20.000 morti ogni anno. I tassi della malattia sono già aumentati di otto volte a livello globale dal 2000, in gran parte a causa dei cambiamenti climatici, nonché dell’aumento dei movimenti di persone e dell’urbanizzazione.

Molti casi non vengono registrati, ma nel 2022 sono stati segnalati 4,2 milioni di casi in tutto il mondo e i funzionari della sanità pubblica hanno avvertito che quest’anno sono attesi livelli di trasmissione quasi record. Il Bangladesh sta attualmente vivendo la sua peggiore epidemia di sempre, con oltre 1.000 morti.

“Dobbiamo parlare in modo molto più proattivo della dengue”, ha detto a Reuters Jeremy Farrar, uno specialista in malattie infettive entrato a far parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nel maggio di quest’anno.

“Dobbiamo davvero preparare i paesi su come gestiranno la pressione aggiuntiva che arriverà… in futuro in molte, molte grandi città”.

Farrar ha trascorso 18 anni lavorando in Vietnam sulle malattie tropicali, inclusa la dengue. In seguito ha diretto l’organizzazione benefica sanitaria globale Wellcome Trust e ha fornito consulenza al governo del Regno Unito sulla sua risposta al COVID-19 prima di unirsi all’OMS nel maggio di quest’anno.

Farrar ha affermato che è probabile che l’infezione “decollerà” e diventi endemica in alcune parti degli Stati Uniti, dell’Europa e dell’Africa – tutte regioni in cui si è già verificata una trasmissione locale limitata – poiché il riscaldamento globale rende nuove aree ospitali per le zanzare che la diffondono. . Ciò eserciterà una forte pressione sui sistemi ospedalieri di molti paesi, ha avvertito.

“L’assistenza clinica è davvero intensiva e richiede un elevato rapporto tra infermieri e pazienti”, ha affermato. “Mi preoccupo davvero quando questo diventa un grosso problema nell’Africa sub-sahariana”.

La maggior parte delle persone che contraggono la dengue non presentano sintomi, il che significa che si ritiene che i tassi di casi siano molto più alti rispetto ai numeri riportati. Coloro che lo fanno possono avvertire febbre, spasmi muscolari e dolori articolari così gravi da essere noti come “febbre da rottura delle ossa”. Nei casi più gravi – meno dell’1% – può essere fatale.

Non esiste un trattamento specifico per la dengue, sebbene sia disponibile un vaccino. All’inizio di questa settimana, l’OMS ha raccomandato il vaccino Qdenga di Takeda Pharmaceuticals (4502.T) per i bambini di età compresa tra 6 e 16 anni nelle aree in cui l’infezione rappresenta un problema significativo di salute pubblica.

Anche Qdenga è approvato dall’autorità di regolamentazione dell’UE, ma Takeda ha ritirato la sua richiesta negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno, citando problemi di raccolta dei dati. Takeda ha detto che è ancora in trattative con la Food and Drug Administration statunitense sul vaccino.

Preparare nuove regioni del mondo ad affrontare la dengue significa garantire che tutti i fondi sanitari pubblici vengano spesi nelle aree giuste, ha affermato Farrar, compreso il modo migliore per controllare la zanzara.

La dengue si diffonde attraverso le zanzare Aedes Aegypti o zanzara egiziana o zanzara della febbre gialla, che si comportano diversamente da quelle portatrici della malaria. Ad esempio, mordono le persone in casa e mordono tutto il giorno anziché durante la notte. Si riproducono anche in acque molto basse.