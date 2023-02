Norovirus, malattia dell’inverno: vomito e diarrea, lavarsi le mani bere tanta acqua per prevenirlo e contrastarlo

Allarme norovirus il virus del vomito invernale raggiunge in Gran Bretagna il livello più alto degli ultimi dieci anni.

Il virus chiamato norovirus, già noto alla scienza medica, ha registrato in questo inverno un aumento di oltre il 66% dei casi rispetto alla media delle ultime cinque stagioni. Questo ha indotto i medici a lanciare un allarme per l’alto numero di infezioni soprattutto tra gli anziani.

Le case di cura sono i luoghi che hanno registrato la maggior parte dei focolai delle ultime settimane e sono stati gli over 65 ad essere i più colpiti. Contagi in questa fascia di età che non si verificavano da oltre un decennio.

Oltre che nelle case di cura, il numero di focolai è aumentato anche negli ospedali e nelle scuole.

Virus altamente infettivo

L’UKHSA, l’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito, ha diramato direttive per ridurre il contagio da norovirus. Il virus. altamente infettivo, si trasmette soprattutto attraverso il contatto con persona infetta o con superfici contaminate.

Conferma che i gel alcolici non eliminano il virus. Le direttive sottolineano che è molto importante curare l’igiene delle mani, lavandole regolarmente con sapone e acqua calda . Anche ridurre le occasioni di contatto con persone infette è una precauzione fondamentale. Se si hanno parenti e amici ricoverati in strutture sia pubbliche che private, astenersi da visite sino ad almeno due giorni dalla guarigione e rimanere a casa se si presentano sintomi della malattia.

Il Norovirus si sviluppa in un arco temporale che va dalle 12 alle 48 ore dopo il contagio e il recupero si verifica normalmente entro 3 giorni. La malattia può causare vomito e diarrea. Nei giovani, negli anziani o in persone fragili la complicazione più frequente è la disidratazione. Quindi è importante bere molti liquidi nel decorso della malattia.

Il Norovirus è responsabile di una malattia piuttosto spiacevole ma che dura poco. Per la maggior parte delle persone passa nel giro di pochi giorni. Attenzioni ai sintomi, igiene personale, dei luoghi in cui si vive e distanziamento sociale possono ridurre in maniera efficace il diffondersi del virus.

I medici suggeriscono di astenersi dal lavoro o dalla frequentazione della scuola sino a 48 ore dopo la scomparsa dei sintomi.