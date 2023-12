Ozempic fa dimagrire ma state attenti: da Sharon Osbourne un monito in risposta alla domanda su come ha fatto a perdere 42 chili?

Sharon Osbourne, personaggio televisivo britannico, ha recentemente fatto notizia per la sua scioccante perdita di peso all’età di 71 anni. L’ex giudice di X Factor, che ora pesa “meno di 45 kg”, una volta pesava 104 kg.

Il calo di peso ha scatenato grandi polemiche sui social network che hanno sollevato dubbi. Tuttavia, Sharon è stata sincera sul suo uso di iniezioni di Ozempic. Nonostante abbia ammesso di aver fatto uso di farmaci per perdere peso, la conduttrice di Rock of Love ha messo in guardia le persone dagli effetti negativi dell’Ozempic.

In una recente apparizione in tv, Sharon ha espresso alcuni dei suoi “rimpianti” per la sua drastica trasformazione. Nel tentativo di sensibilizzare coloro che sono tentati di iniettarsi farmaci che inducono la perdita di peso, ha detto che “gli adolescenti” non dovrebbero usare l’Ozempic.

Parlando con i co-conduttori Ben Shephard e Kate Garraway, la star di Celebrity Watch Party ha rivelato le sue preoccupazioni sugli effetti collaterali del farmaco per il diabete. Ha ammesso che per tutto il tempo in cui ha usato l’Ozempic, si è sentita costantemente in preda alla nausea.

Spiegando la sua decisione di assumere il farmaco, Sharon ha rivelato: “Ero stufa di andare su e giù con il mio peso in continuazione. Mi sono detta: ‘Ho provato di tutto, quindi ho pensato che potevo provare anche questo metodo'”.

Tuttavia, dopo qualche tempo, si è resa conto di aver esagerato e che ” avrebbe fatto bene a rimettere su qualche chilo”.

Rivelando le preoccupazioni del marito Ozzy Osbourne per il suo benessere, Sharon ha detto: “Ma a questo punto il mio corpo, per come è fatto, non mi ascolta. A Ozzy non piace. Pensa che mi succederà qualcosa. È troppo bello per essere vero”.

Dopo aver perso quasi 42 chili, la struttura del viso di Sharon è cambiata molto, come ha ammesso durante un’intervista con Piers Morgan. Parlando con il presentatore britannico, Sharon ha detto che non avrebbe mai voluto “diventare così magra”, secondo Hello.

Ha aggiunto: “È arrivato il momento di smettere, non volevo diventare così magra ma è successo. Probabilmente riprenderò tutto il peso presto!”.