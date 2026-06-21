È stata individuata un’enorme riserva di gas molecolare freddo, elemento chiave per la formazione stellare, nella galassia Rebels-25, osservata quando l’Universo aveva appena 700 milioni di anni, meno del 5% della sua età attuale. La scoperta nasce da una ricerca internazionale coordinata da Karin Cescon dell’Università di Leida, alla quale ha partecipato anche l’Italia con l’Università di Pisa. Pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, lo studio aiuta a comprendere la rapida crescita delle prime galassie nelle fasi iniziali della storia cosmica.

La scoperta

“Per la prima volta abbiamo una prova diretta che alcune galassie dell’universo primordiale erano estremamente ricche di gas molecolare, il combustibile da cui nascono le stelle”, commenta Andrea Pallottini del dipartimento di Fisica dell’Università di Pisa, che ha preso parte alla ricerca.

“Comprendere le caratteristiche fisiche di questo materiale – ha aggiunto – è essenziale per ricostruire i processi che hanno portato alla formazione delle prime galassie e all’evoluzione dell’Universo nei suoi primi miliardi di anni”.

I risultati sono stati ottenuti grazie alle osservazioni del Very Large Array negli Stati Uniti e di ALMA in Cile, con contributo di istituti europei, americani e asiatici; i ricercatori evidenziano nuove prospettive per lo studio dell’Universo giovane e radiotelescopi.