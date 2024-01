200 milioni di anni esisteva il kuehneosauro, un piccolo rettile volante. E’ stato scoperto nella contea del Sommerset, nell’Inghilterra sudoccidentale. L’animale aveva le dimensioni di una lucertola (anche se più strettamente imparentato con i dinosauri e gli antenati dei coccodrilli) e planava dagli alberi proprio come l’attuale drago volante dell’Indonesia. Il suo identikit è pubblicato sulla rivista Proceedings of the Geologists’ Association dai ricercatori dell’Università di Bristol.

Le altre due specie identificate di kuehneosauro

Ad oggi sono due le specie di kuehneosauro conosciute: una era dotata di grandi ali, mentre l’altra aveva ali più piccole (costituite da uno strato di pelle teso sopra i prolungamenti laterali delle costole) che gli permettevano di planare. Come il moderno drago volante dell’Indonesia, anche il kuehneosauro si muoveva sul terreno per poi arrampicarsi sugli alberi in cerca di insetti. Da lì poteva lanciarsi per aria e atterrare in sicurezza fino a dieci metri di distanza.

Resti scoperti da uno studente

I resti dell’antico rettile volante sono stati identificati da uno studente di Bristol, Mike Cawthorne, durante alcune ricerche sulle collezioni di fossili recuperate tra gli anni ’40 e ’50 nelle cave di calcare che 200 milioni di anni fa costituivano una grande isola subtropicale, la paleo-isola di Mendip. Nel tardo Triassico, infatti, l’area intorno a Bristol era un arcipelago di piccole isole immerse in un caldo mare subtropicale. Lo studio documenta anche la presenza di rettili con denti complessi come il trilofosauro Variodens e il Pachystropheus acquatico, che probabilmente viveva mangiando gamberetti e piccoli pesci come la lontra moderna.