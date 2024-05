Pianeta doppio della terra scoperto nello spazio, fuori del nostro sitema solare, distante 41 anni luce. Lo circonda una fitta atmosfera ma si esclude che ci sia vita: fa troppo caldo.

La cosiddetta super Terra – conosciuta come 55 Cancri e – è tra i pochi pianeti rocciosi al di fuori del nostro sistema solare con un’atmosfera significativa, avvolta da una coltre di anidride carbonica e monossido di carbonio. Gli importi esatti non sono chiari. L’atmosfera terrestre è una miscela di azoto, ossigeno, argon e altri gas. È probabilmente la prova più concreta che questo pianeta abbia un’atmosfera.

La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Nature, Adithi Ramakrishnan ne dà notizia per la Associated Press.

La Super Terra si riferisce alle dimensioni di un pianeta: più grande della Terra ma più piccolo di Nettuno. Le temperature bollenti su questo pianeta – che possono raggiungere i 4.200 gradi Fahrenheit (2.300 gradi Celsius) – significano che è improbabile che possa ospitare la vita.

Invece, gli scienziati affermano che la scoperta è un segnale promettente del fatto che potrebbero esistere altri pianeti rocciosi con atmosfere spesse che potrebbero essere più ospitali.

L’esopianeta distante 41 anni luce è otto volte più pesante della Terra e circonda la sua stella Copernico così da vicino da avere lati diurni e notturni permanenti. Un anno luce equivale a quasi 10 trilioni di chilometri. La sua superficie è incrostata di oceani di magma.

Per identificare la composizione della sua atmosfera, i ricercatori hanno studiato le osservazioni del telescopio spaziale Webb prima e dopo il passaggio del pianeta dietro la sua stella. Hanno separato la luce emessa dal pianeta rispetto alla sua stella e hanno utilizzato i dati per calcolare la temperatura del pianeta. Ci sono prove che il calore del pianeta fosse distribuito in modo più uniforme sulla sua superficie: un trucco per cui le atmosfere delle feste sono famose.

I gas provenienti dai suoi oceani di magma possono svolgere un ruolo chiave nel mantenere stabile la sua atmosfera. L’esplorazione di questa super Terra potrebbe anche fornire indizi su come la Terra e Marte potrebbero essersi evoluti prima con gli oceani di magma che da allora si sono raffreddati, dicono gli scienziati.