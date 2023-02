Arrivano i robot che aiuteranno negli ospedali, nell’assistenza agli anziani. Magari anche come chef nei ristoranti. Non è così lontano da venire un mondo in cui i robot saranno guidati dall’intelligenza artificiale. Si muoveranno con noi. Interagiranno con l’ambiente, imparando di volta in volta come adattarsi alle diverse situazioni in cui si troveranno ad operare. Lo sviluppo di sistemi di questo tipo è l’obiettivo di IntelliMan, nuovo progetto di ricerca Horizon Europe coordinato dall’Università di Bologna.

I robot che aiuteranno negli ospedali e altro

Una sfida che punta a realizzare sistemi in grado di “dare una mano”. Lo faranno negli ospedali, nelle strutture di assistenza per anziani, nelle fabbriche, nei ristoranti, nel settore dei servizi e persino nella vita domestica delle singole famiglie. Insomma, la colf tuttofare del film di Alberto Sordi “Io e Caterina” potrebbe diventare una realtà. Ovviamente, nel film veniva presentato in modo ironico, non è andata a finire molto bene. Invece oggi nella realtà l’uso dei robot dotati di Intelligenza Artificiale potrebbero davvero lavorare insieme a noi umani.

Il ruolo dell’Università di Bologna

“Con IntelliMan vogliamo concentrarci sullo sviluppo di robot in grado di imparare in modo mirato, efficiente ed efficace, garantendo al tempo stesso elevati standard di sicurezza”, dice Gianluca Palli, professore ordinario al Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “Guglielmo Marconi” (DEI) dell’Università di Bologna e coordinatore del progetto. “Il sistema robotico che progetteremo potrà apprendere le abilita’ necessarie per interagire con le persone, con gli oggetti e con l’ambiente circostante: sfruttando algoritmi basati sull’intelligenza artificiale, sarà in grado di comprendere autonomamente le proprietà e le funzionalità degli oggetti della vita quotidiana e nei contesti industriali” Finanziato dalla Commissione europea con 4,5 milioni, il progetto coinvolge 13 partner da sei paesi europei, uniti da una visione comune: sviluppare robot intelligenti con avanzate capacità di apprendimento. robot aiuteranno negli ospedali.