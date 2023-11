Robot scambia un umano per un pacco, lo schiaccia e uccide. Tutto ok con la robotica?

Un robot scambia un umano per un pacco, lo schiaccia e lo uccide. Tutto è avvenuto in Corea del Sud. Ma siamo davvero sicuri che non dobbiamo preoccuparci per i nuovi sviluppi della robotica e dell’Intelligenza artificiale? Veramente siamo già al punto in cui i robot ci confondono con i pacchi (tra l’altro di verdure)? Forse ha ragione Elon Musk quando dice che in futuro i robot potrebbero un po’ prendersela con gli umani?

Robot scambia un umano per un pacco e… non finisce benissimo. La prima ricostruzione

Torniamo alla vicenda. L’incidente, raccontano le cronache locali, è avvenuto mentre l’uomo, un dipendente quarantenne di un’azienda di robotica nella provincia di Gyeongsang, stava ispezionando il macchinario. Il braccio robotico, confondendo l’uomo per una scatola di verdure – la vita a volte sa essere davvero crudele – lo ha preso e lo ha spinto contro il nastro trasportatore, schiacciandogli il viso e il petto.

Il povero dipendente, grave, è poi morto in ospedale. Insomma: il robot ha ucciso l’umano.

Il test, raccontano sempre le cronache, era stato originariamente previsto per il 6 novembre, ma è stato posticipato di due giorni a causa di problemi con il sensore. I problemi con il sensore alla fine, a quanto pare, non sono stati risolti brillantemente.

C’è anche un precedente. A marzo, sempre in Corea del Sud, un operaio ha riportato gravi ferite dopo essere stato afferrato da un robot in uno stabilimento di produzione di componenti di automobili.

Insomma i robot hanno già iniziato a confonderci con le scatole di verdure? Ma no. E’ stato solo un incidente. Almeno si spera.