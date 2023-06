Allestimenti di luci professionali per eventi

Di seguito alcuni pratici consigli e delle idee per professionisti per individuare le soluzioni migliori per rendere l’evento indimenticabile e l’atmosfera unica.

Gocce pendenti per un tocco vintage

Per un evento serale, come un aperitivo in riva al mare o un compleanno importante, le soluzioni luminosi da poter adottare sono molteplici, tuttavia un vero professionista cercherà di individuarne una che si distingua da tutte le altre.

Un’idea, a tal proposito, può essere quella di ricreare un allestimento di luci in stile retrò: grandi lampadari di cristallo, lampadine a goccia e cascate di cristalli pendenti che riflettono tutta la luce; tutti questi allestimenti renderanno l’atmosfera davvero magica.

Indispensabile in questi casi, è la scelta di prodotti di qualità, come i led professionali, così di avere la certezza di poter riutilizzare questi strumenti per numerosi altri eventi che si ha in programma di organizzare.

L’idea in questione si adatta a numerose occasioni, siano esse all’aperto o al chiuso, ma all’esterno risulta particolarmente suggestivo; basta pensare a un matrimonio, una scenografia di questo tipo lascerà tutti gli invitati a bocca aperta e renderà l’ambiente romantico ed elegante.

Tuttavia, anche al chiuso, in occasioni come appunto delle nozze, si può allestire la sala in questo modo, sfruttando le luce per ricreare uno splendido cielo stellato.

Giochi di ombre e luci per lo spettacolo

Anche in un contesto come uno spettacolo artistico, in cui sono il talento e la capacità di trasmettere emozioni gli elementi principali, le luci sono in grado di dare un tocco in più all’esibizione. Questo perché sono in grado di accompagnare lo spettatore durante tutto lo spettacolo, dall’inizio alla fine, seguendo e cambiando durante tutto lo show.

I giochi di ambre e luci sono fondamentali per gli eventi di natura artistica e possono essere realizzati grazie all’installazione di riflettori a led e di fari a testa rotante, che generano fasci di luce mobili. Naturalmente, in base alla tipologia di spettacolo, sarà possibile scegliere le luci più adatte alle specifiche esigenze ed eventualmente personalizzarle.

Figure luminose tra illuminazione e arredamento

Organizzare un evento non è sempre facile, soprattutto per quanto riguarda l’allestimento.

Specialmente se si tratta di una festa a tema, il lavoro diventa ancora più complesso, in quanto bisogna trovare complementi d’arredo, oggetti ed elementi di qualsiasi genere che siano in linea con il tema e con la natura dell’evento stesso, cercando di stupire spettatori e/o ospiti dell’evento. In aggiunta a tutto questo, bisognerà occuparsi anche dell’allestimento delle luci.

Tuttavia, un modo per poter ottimizzare i tempi e occuparsi di entrambi gli elementi in un colpo solo esiste ed è rappresentato dalle figure luminose.

Questo tipo di elementi sono un’ottima soluzione per dare carattere all’ambiente, adattarlo all’evento organizzato e allo stesso tempo conferire luce e vivacità in ogni angolo. È possibile inserirne qualcuna giusto per donare all’atmosfera un tocco in più oppure optare per una serie di figure luminose a tema, così da seguire un filo conduttore tra tutti gli elementi che compongono l’allestimento.

Cascate di luci e cieli stellati

Se nella location scelta per l’evento sono presenti alberi o strutture di altezza elevata, è possibile allestirle con fasci luminosi. Un’idea particolarmente suggestiva è quella di realizzare una cascata di luci su un salice piangente oppure su un arco. Anche i tronchi di ulivi e abeti, adornati a festa, sono in grado di rendere l’ambiente molto romantico.

Un’altra idea, come detto in precedenza, è quello di realizzare un cielo stellato. Oltre alle luci, è possibile inserire dei veli bianchi, così da rendere il tutto ancora più suggestivo. In base all’effetto finale che si desidera ottenere è possibile inserire pochi fasci di luce oppure inserirne in abbondanza, così da illuminare la festa al meglio. In aggiunta, per dare un tocco più sofisticato e chic, specialmente se si tratta di occasioni più importanti, è possibile integrare anche dei lampadari di cristalli.