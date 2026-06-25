L’intensa ondata di calore che sta interessando gran parte dell’Europa e dell’Italia richiede particolare attenzione nei confronti dei bambini, soprattutto quelli più piccoli. A lanciare l’allarme è la Società Italiana di Pediatria (SIP), che sottolinea come i minori siano maggiormente esposti ai rischi legati alle temperature elevate.

“In presenza di caldo intenso, anche un’esposizione breve e non protetta può provocare disidratazione o colpo di calore nei bambini, specie nei primi anni di vita”, spiega Rino Agostiniani, presidente della SIP. I più piccoli, infatti, hanno una capacità di termoregolazione meno efficiente rispetto agli adulti e spesso non riescono a riconoscere o comunicare tempestivamente i segnali di malessere.

Quando il caldo diventa un pericolo

L’organismo umano mantiene normalmente la temperatura corporea tra i 35 e i 37,5 gradi grazie a meccanismi naturali come la sudorazione. Tuttavia, durante le giornate particolarmente afose, soprattutto in presenza di elevata umidità, ambienti chiusi e poco ventilati o abbigliamento troppo pesante, questo sistema può non essere più sufficiente.

Quando il corpo non riesce a disperdere il calore accumulato, la temperatura interna può aumentare rapidamente fino a raggiungere livelli pericolosi. Tra le conseguenze più gravi vi è il colpo di calore, una condizione che può mettere a rischio la vita e richiede un intervento immediato.

I sintomi da non sottovalutare

Il colpo di calore rappresenta una vera emergenza medica. Può manifestarsi con sintomi come forte mal di testa, debolezza, vertigini, nausea, confusione mentale e accelerazione del battito cardiaco e della respirazione.

Nei casi più gravi possono comparire perdita di coscienza, convulsioni e una temperatura corporea superiore ai 40 gradi. Un altro segnale importante è la pelle arrossata, calda e secca, accompagnata da una riduzione o assenza della sudorazione.

Particolarmente pericolosa è la permanenza dei bambini all’interno di un’automobile parcheggiata. Anche senza esposizione diretta al sole, la temperatura nell’abitacolo può superare rapidamente i 50 gradi in pochi minuti.

Cosa fare in caso di emergenza

Se si sospetta un colpo di calore è fondamentale chiamare immediatamente il 118. Nell’attesa dei soccorsi, il bambino deve essere portato in un luogo fresco o all’ombra, sdraiato e aiutato a raffreddarsi gradualmente.

È consigliabile rimuovere gli indumenti in eccesso e bagnare il corpo con acqua tiepida. Se il bambino è cosciente, può essere immerso in un bagno tiepido e invitato a bere piccoli sorsi di liquidi freschi. In caso di vomito, va posizionato su un fianco per evitare il rischio di soffocamento. Se invece non è vigile o cosciente, non bisogna somministrare bevande.

Gli esperti raccomandano infine di prevenire queste situazioni evitando l’esposizione nelle ore più calde, garantendo una corretta idratazione e scegliendo abiti leggeri e traspiranti.