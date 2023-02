Il carnevale di Ronciglione e la vincitrice del concorso fotografico di BBCONTEST

Si è appena conclusa, con grande successo, anche quest’ultima edizione del contest fotografico del carnevale di Ronciglione curata da BBCONTEST. Contest vinto da ROUNDANATURE che si aggiudica un set di oli agrumati dell’azienda Solari agricola di Pomezia (LT). L’evento, tipico del centro Italia, unico nel suo genere, è una manifestazione storica che si svolge ogni anno nella zona del viterbese, considerato dalle guide nazionali del Touring Club tra i più antichi d’Italia o sicuramente annoverato tra gli eventi più folcloristici del periodo carnevalizio.

Nel riferimento storico è una manifestazione che nasce dalla derivazione del carnevale romano rinascimentale, le cui origini vanno indietro nel tempo (sembra che risalga prima della metà del XVI).

La manifestazione presenta diversi spettacoli legate alla storia del paese: dalle cavalcate degli Ussari ai “Nasi Rossi” e al grandioso “Corso di Gala”, Il tutto si svolge nelle eleganti vie ornamentate da splendidi palazzi fino alle conclamate piazze del centro storico. L’organizzazione parte ufficialmente dal rintocco del suono del “campanone”, punto di svolta che da inizio alla febbricitante festa, cinque giorni di puro entusiasmo, da giovedì grasso con la consegna delle chiavi della città a Re Carnevale fino al mercoledì delle ceneri, quando il paese torna lentamente alla normalità.

Una festa sentita da tutta la popolazione locale, durante la quale le vie si riempiono di protagonisti del carnevale fatto di luci, musiche, colori, maschere, bande folcloristiche, Ussari, carri allegorici, Nasi Rossi, il rituale della fiaccolata finale e la partenza del globo aerostatico. Vengono, inoltre, organizzati gli attesissimi veglioni in fiaccolata per far divertire forestieri sia grandi che piccini! Tutto questo per dire che anche un semplice carnevale può diventare un’eccellenza italiana.