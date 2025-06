L’anticiclone africano continua a dominare lo scenario meteorologico italiano, portando con sé caldo estremo e afa diffusa su tutto il territorio nazionale. Secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito iLMeteo.it, la colonnina di mercurio salirà di circa un grado al giorno fino a raggiungere punte davvero eccezionali entro domenica. Si prevedono 37°C a Firenze, 38°C a Terni, Oristano, Siracusa, Foggia e Ragusa, fino a 39°C nell’agrigentino e addirittura 42°C nelle zone più interne e pianeggianti della Sardegna. Il cielo rimarrà per lo più sereno, con qualche breve acquazzone pomeridiano sulle Alpi occidentali tra giovedì e venerdì, mentre sabato è attesa una lieve intensificazione dell’instabilità sulle Dolomiti.

Verso un calo delle temperature dalla prossima settimana

Domenica pomeriggio, i primi segnali di cambiamento arriveranno con temporali anche in Pianura Padana e un ingresso di aria meno calda dalla Porta della Bora. Questo preluderà a un generale calo termico a partire dal Nordest. Lunedì 16 giugno le temperature al Centro-Nord dovrebbero scendere a 32-34°C, contro i picchi precedenti fino a 39°C. Al Sud, invece, la canicola resisterà ancora, in particolare in Sicilia, dove si toccheranno ancora i 40°C all’ombra. Tuttavia, secondo Tedici, da martedì l’Italia tornerà verso una normalità climatica estiva, con caldo meno opprimente e più sopportabile.