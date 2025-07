L’Italia continua a soffrire un’ondata di calore eccezionale, alimentata dall’Anticiclone africano che da giorni domina incontrastato sul Mediterraneo. Le temperature massime hanno superato stabilmente i 34-36°C su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud, con punte ancora più alte in alcune aree interne. Sabato 28 giugno è stato registrato lo zero termico a ben 5.100 metri, un dato che conferma la straordinarietà dell’ondata calda in atto.

Le notti, nel frattempo, non offrono sollievo: in molte città, anche nelle ore più fresche, il termometro non scende sotto i 25°C, contribuendo ad accentuare la sensazione di afa. Secondo Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it, in molte zone del Paese si registrano valori superiori di 7-8°C rispetto alla media stagionale. Tuttavia, l’Anticiclone inizia a mostrare i primi segnali di cedimento: si intravede infatti una possibile svolta meteorologica già a partire dalle prossime ore.

Temporali in arrivo al Nord e possibile break meteo nel weekend

Il primo cambiamento si farà sentire lunedì 30 giugno: se da un lato il tempo rimarrà stabile e soleggiato su gran parte del territorio, dal pomeriggio si svilupperanno temporali sulle Alpi, con possibili sconfinamenti serali sulle alte pianure del Nord. Questi fenomeni porteranno anche un aumento della nuvolosità, che renderà l’atmosfera particolarmente afosa e opprimente.

Oggi, martedì 1 luglio, si prevede un’ulteriore instabilità con temporali sparsi anche in pianura, accompagnati da caldo intenso. Mercoledì 2 luglio si ripresenteranno rovesci pomeridiani sui monti, mentre il Centro-Sud continuerà a rimanere sotto un sole cocente e temperature elevate.

Sanò annuncia però una possibile svolta più decisa nel fine settimana del 5-6 luglio: gli ultimi aggiornamenti modellistici indicano l’arrivo di una perturbazione atlantica, che potrebbe penetrare nel bacino del Mediterraneo e rompere temporaneamente la morsa dell’Anticiclone africano. Il peggioramento sarebbe limitato, ma sufficiente per garantire qualche giorno di respiro dal caldo estremo.