iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

Domenica 7 dicembre la giornata trascorrerà al Nord con un tempo asciutto, ma il cielo si potrà vedere irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Freddo al mattino.

Tempo asciutto e poco nuvoloso

Al Centro tempo asciutto e un cielo più coperto sulla Toscana settentrionale, parzialmente nuvoloso altrove. Al Sud qualche piovasco in provincia di Messina e Reggio Calabria, per il resto avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Mari mossi.

Lunedì 8 dicembre giornata contraddistinta da un cielo che sarà poco o irregolarmente nuvoloso dappertutto. Possibile formazione di nebbie mattutine.

Al Centro atmosfera stabile su tutte le regioni, infatti il sole splenderà alternandosi alla nuvolosità che sarà sempre presente. Al Sud generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti da nord.