Sarà bel tempo e con temperature fuori stagione fino a metà dicembre grazie alla persistenza di un campo di alta pressione che dominerà sull’Italia. È quanto annuncia Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it sottolineando che l’anomalia climatica porterà a un ristagno d’aria e quindi di smog soprattutto al Nord e nelle zone interne del Centro. “Da oggi e per buona parte della settimana – spiega – l’anomalia più rilevante riguarderà le temperature in montagna dove l’aria calda tende a concentrarsi soprattutto alle quote medio-alte, ‘galleggiando’ sopra degli strati d’aria più freschi presenti nei bassi livelli. Risultato, l’aumento delle temperature risulterà particolarmente marcato in montagna, con scarti rispetto alla media climatica di +10°C”.

La situazione meteorologica nel dettaglio

La quota dello zero termico sarà fino a oltre 3500 metri su Alpi e Appennino centro-settentrionale. Le zone più interessate, oltre la montagna, saranno il Sud e le due Isole maggiori, dove si potranno toccare valori più tipici della Primavera con punte massime fino a 20°C. Molto mite pure al Centro con valori intorno ai 15°C a Firenze e Roma. Per contro, la stasi atmosferica causata dall’anticiclone produrrà un ristagno dell’aria nei bassi strati, specie sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro, con conseguente formazione di nebbie o nubi basse e accumulo di smog. Nei prossimi giorni si prevedono, infatti, valori di PM10 tra 60 e 80 µg/mü nelle aree urbane e nelle pianure del Nord, con punte locali superiori.

Mercoledì 10. Al Nord: nubi basse in Liguria, locali nebbie in pianura all’alba e di notte. Al Centro: tempo stabile. Al Sud: soleggiato e molto mite. Giovedì 11. Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e/o nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo. Tendenza: condizioni anticicloniche, tempo stabile e mite.