Il periodo natalizio porta con sé la possibilità di ricevere regali che potrebbero non rispecchiare appieno i nostri gusti. Tuttavia, grazie all’esperta di bon ton Sveva Casani, trasformare questa situazione in un’opportunità per riciclare i regali con stile. Scopriamo insieme sei consigli per dare nuova vita a quei doni indesiderati con eleganza.

L’arte del re-gifting (ma con stile)

Il re-gifting (ovvero il riciclare i regali) può diventare un atto di classe se fatto con cura. Segui il consiglio di Sveva Casani e conserva i regali che potrebbero essere più apprezzati da qualcun altro. Assicurati di etichettare ogni dono con un tocco personale, trasmettendo calore e affetto. Così facendo, il tuo regalo troverà una nuova casa senza spreco.

Organizza uno scambio

Un altro modo per riciclare i regali di Natale con stile, può essere quello di organizza un vero e proprio scambio di regali con amici o familiari. In questo modo, puoi riscattare il tuo regalo indesiderato e sostituirlo con qualcosa che corrisponde al tuo gusto personale. Uno spirito di condivisione e apprezzamento reciproco si instaurerà tra i partecipanti.

Tienili da parte per regali dell’ultimo minuto

Mantieni una riserva di regali indesiderati per occasioni dell’ultimo minuto. Potrebbero rivelarsi dei doni perfetti per compleanni improvvisi o momenti inaspettati. Sveva consiglia di mantenere un assortimento di regali pronti, garantendo un tocco di stile anche nei momenti meno prevedibili.

Lotteria di beneficenza

Sveva Casani suggerisce un’idea brillante e altruista: organizzare una lotteria di beneficenza con tutti i regali indesiderati ricevuti. Invita amici e parenti a partecipare, creando un’atmosfera di generosità natalizia. I proventi della lotteria possono essere devoluti a un’organizzazione benefica locale, trasformando quei regali non graditi in un atto di gentilezza che va oltre il semplice scambio.

Considera di integrarli nelle tradizioni di famiglia

I regali ricevuti in famiglia o da amici possono avere un valore affettivo che va al di là dell’aspetto esteriore. Sveva invita a riconsiderare questi doni e a integrarli nelle nuove tradizioni. Un vecchio servizio da tavola può diventare il centro di una cena speciale o una vecchia cornice potrebbe trovare nuova vita esponendo una foto significativa. La chiave è abbracciare il valore emotivo di questi doni.

Tombola di Natale

Per un tocco di eleganza, Sveva consiglia l’organizzazione di una tombola natalizia. Assegna a ogni regalo indesiderato un numero e invita gli amici a partecipare a questa divertente e raffinata tradizione. La suspense della tombola si combina con il fascino del riciclo, trasformando il tuo salotto in un luogo di gioia e sorprese.