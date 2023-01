Come scegliere il miglior cappotto e la migliore giacca invernale? Dai un’occhiata ai 3 consigli di moda per le donne!

Portrait of blonde woman outside in snow winter coat

Guess offre da sempre un’ampia scelta di modelli, disegnati seguendo le mode del momento e pensando attentamente all’utente finale. Ogni prodotto è realizzato usando materiali capaci di garantire durabilità e resistenza, calore e comfort, bellezza e versatilità. Pellicce, cappotti di lana, piumini, trench imbottiti: le proposte sono davvero numerose. Tra tanti modelli di capispalla e Guess cappotti, come si può fare la scelta giusta? Andiamo a vedere tre consigli utili e quali sono le soluzioni proposte dal noto brand apprezzato da donne di ogni età.

La scelta più adeguata? Quella basata sul clima da affrontare ogni giorno

Quando si deve scegliere un cappotto e/o una giacca invernale, è importante valutare con attenzione il tipo di clima che si dovrà affrontare ogni giorno durante i mesi invernali. Pertanto, chi vive in zone in cui gli inverni sono corti e non troppo freddi può optare per capi pesanti ma non troppo, come ad esempio un pellicciotto o un cappotto di lana. Chi abita invece in aree montuose deve prediligere capi adeguati, ovvero molto imbottiti e pensati appositamente per riscaldare il corpo durante gli inverni più rigidi. Sullo shop online MODIVO si possono trovare Guess cappotti per tutti i gusti e le esigenze.

Come scegliere il miglior modello di cappotto e giacca invernale?

Oltre a considerare il clima del luogo in cui si vive, bisogna ovviamente tenere conto del proprio gusto personale e, soprattutto, degli stili di abbigliamento preferiti. Se, ad esempio, ci si veste eleganti per il lavoro ma nel tempo libero si ama un look più casual, è essenziale munirsi di un cappotto e/o di una giacca che possa rappresentare la soluzione migliore in ogni occasione. In alternativa si potrà optare per diversi modelli. Così facendo si potrà cambiare a seconda delle esigenze e avere sempre qualcosa di adeguato in base alle occasioni e agli outfit scelti.

Naturalmente sarà una buona idea prediligere i modelli dotati del design più adeguato alla propria silhouette, e quindi capaci di avvolgerla in maniera confortevole senza opprimerla o infagottarla. Tra i Guess cappotti invernali reperibili su MODIVO si possono trovare diversi modelli e colori tra cui scegliere. Ogni modello sarà in grado di completare al meglio ogni outfit.

Guess cappotti e giacche invernali: quanto conta la qualità dei materiali?

Durante la scelta di cappotti e giacche invernali è essenziale indirizzarsi verso brand affidabili, proprio come Guess. Questo perché, così facendo, si potranno reperire capi realizzati con materiali di alta qualità. Questo garantisce non solo un notevole impatto estetico, ma anche durabilità e resistenza. Alcuni materiali possono anche assicurare elevati livelli di impermeabilità. L’alta qualità dei materiali permette altresì di ottenere calore e al tempo stesso la giusta traspirazione.

Sullo store MODIVO si possono trovare Guess cappotti realizzati con differenti materiali accuratamente selezionati come cotone, lana ed ecopelliccia, capaci di rispettare la pelle e di riscaldare il corpo senza mettere da parte lo stile.