Non è solo stress: girare a vuoto in cerca di un parcheggio, improvvisare dove lasciare l’auto o pagare più del dovuto per non aver regolato correttamente il tempo di sosta comporta una perdita economica costante. A sottolinearlo è una ricerca di Parclick.it, piattaforma italiana che permette di prenotare parcheggi e di collegare automobilisti con posti disponibili in città.

Tra le funzioni innovative dell’app c’è la possibilità di modulare il pagamento sul tempo effettivo di sosta, evitando di pagare in eccesso e controllando meglio le spese quotidiane. Ciò dimostra come gestire in maniera più strategica il parcheggio possa avere impatti concreti sul bilancio personale.

Consumo di carburante e tariffe più alte

Cercare parcheggio ha un costo reale anche in termini di carburante. Una vettura media a benzina consuma tra 6 e 7 litri ogni 100 km in città. Percorrere 3-6 km extra per trovare un posto significa consumare tra 0,25 e 0,45 litri, con un costo di circa 0,41-0,75 € a episodio.

Moltiplicando per 225 giorni lavorativi all’anno, la spesa annua si aggira tra 93 e 169 €, una cifra facilmente trascurabile ma significativa. Inoltre, scegliere parcheggi all’ultimo minuto porta spesso a pagare tariffe più alte, soprattutto nelle città con aumenti dei costi tra il 2024 e il 2025, fino al 23-25% a Napoli e Firenze, e incrementi a doppia cifra a Roma e Milano.

Multe e dimenticanze

Un’altra fonte di spreco economico è rappresentata dalle multe per sosta. Superare il tempo sulle strisce blu o non pagare il ticket comporta sanzioni significative: da 42 a 173 € a Roma, Milano e Napoli, e da 40 a 85 € a Firenze. Anche se pagate entro 5 giorni le sanzioni si riducono del 30%, restano importi immediati e spesso sproporzionati rispetto alla singola sosta.

Distrazione e calcoli approssimativi del tempo necessario fanno sì che molti automobilisti subiscano queste spese regolarmente, rendendo evidente quanto una pianificazione preventiva possa evitare perdite economiche quotidiane.