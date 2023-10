Le scelte di stile per l’autunno-inverno per l’anno 2023-2024 prendono ispirazione, come accade sempre, da quello che abbiamo visto sfilare in passerella nelle ultime sfilate di moda.

Come scegliere gli abiti giusti per il cambio di stagione?

Indossare l’abito perfetto può diventare un compito arduo, specialmente quando la nuova stagione è alle porte e le temperature cambiano notevolmente persino durante la stessa giornata, causando incertezza.

Ormai però l’autunno sta bussando alla porta con insistenza sempre maggiore. E la domanda è sempre la stessa, quella di ogni anno: quali capi di abbigliamento far entrare nel guardaroba?

Abbiamo studiato con attenzione gli abiti che hanno fatto la loro comparsa durante la Fashion Week di Milano e quella di Parigi.

Dalle proposte più alternative e audaci come l’abito con cappuccio agli evergreen a cui è impossibile rinunciare, come il classico vestito nero attillato, ecco raccontati in questo articolo i principali abiti must-have.

La scelta, naturalmente, è solo tua. La moda autunno inverno 2023 ti aspetta a braccia aperte!

Ispirazioni di stile: gli abiti più gettonati per questa stagione

Direttamente dalle passerelle, ecco gli abiti destinati a diventare gli oggetti del desiderio a partire da questo autunno.

Il maglione oversize come abito

Comodità prima di tutto, senza rinunciare allo stile. Puoi goderti il caldo abbraccio di un maglione morbido, e al tempo stesso avere la certezza di sfoggiare un look di tendenza.

Fra gli abiti particolari da indossare in questa stagione, quindi, c’è sicuramente il maxi maglione che diventa un abito mini. Questo outfit cozy può essere indossato sia di giorno che di sera: sneakers per un effetto casual, stivali o tacchi per un effetto più elegante.

Per quanto riguarda colori e materiali, sono emerse due tendenze principali. Tessuto classico e colori basic sono privilegiati da brand come Bottega Veneta e Louis Vuitton, materiali più stravaganti e colori sgargianti come preferisce Gucci.

Abito bodycon nero

Classico, elegante, super attillato. Non solo per l’autunno inverno 2023, ma letteralmente per ogni stagione. Chi ama la moda non può non avere nel guardaroba un modello basic di questo abito, sempre fashion e chic. La versione più classica è sicuramente quella in colore nero, che non può mancare nell’armadio non esclusivamente delle appassionate degli ultimi trend ma anche di chi vuole avere la certezza di risultare impeccabile senza troppi sforzi. Insomma, il vestitino nero si riconferma un must-have anche per questo autunno inverno.

Vestiti con stampa floreale

Gli abiti colorati con fantasia floreale di Malìparmi rendono le stampe protagoniste assolute di questa stagione. In primo piano negli abiti della maison italiana ci sono infatti i disegni, tracciati a mano dall’ufficio stile interno.

Le creazioni Malìparmi sono da sempre ispirate alla natura. Per la nuova Collezione Autunno Inverno 2023 ne è portavoce la nuova stampa Calliope: lo sguardo è catturato da rami che diventano foglie e germogliano in fiori da indossare.

L’abito con cappuccio

Per chi vuole osare con una tendenza nuova di zecca, questo autunno è arrivato l’abito con cappuccio. Pratico e cool, decisamente controcorrente, questa moda arriva direttamente dal mondo streetwear: indossare abiti anche eleganti con l’aggiunta del cappuccio. In passerella hanno sfilato abiti con cappuccio di Off-White e Diesel, che sicuramente influenzeranno le tendenze di questa stagione.