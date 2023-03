Festa della donna: boom acquisti online di profumi e gioielli

La Festa della Donna si celebra ogni anno l’8 Marzo e in questa occasione vengono festeggiate tre tematiche importanti per la donna: l’indipendenza, la libertà e la forza. Quale occasione migliore per regalare profumi e gioielli in questa giornata?

Ad accompagnare la mimosa, il fiore simbolo della giornata internazionale della Donna, quest’anno profumi e gioielli hanno avuto la meglio. Gli indici di acquisto di questi due prodotti sembrano essere aumentati notevolmente, specialmente nel settore online dove gli e-commerce leader in questi ambiti hanno offerto ai clienti la possibilità di usufruire di tanti sconti, coupon e promozioni.

Il boom dell’e-commerce

Secondo varie indagini di mercato sembrerebbe che tra i canali distributivi, l’e-commerce abbia mostrato dei dati positivi. La maggior parte degli utenti predilige gli acquisti online già dai tempi del Covid19, quando per via delle restrizioni era impossibile recarsi fisicamente nei negozi per fare acquisti. Tutto ciò è diventato un’abitudine per gli amanti dello shopping, dal momento che la comodità di fare acquisti da casa si sposa perfettamente con la possibilità di ottenere un grande risparmio grazie all’utilizzo di codici sconto e promozioni dedicate a occasioni come la Festa della Donna.

Negli ultimi anni sono moltiplicate le piattaforme di e-commerce dedicate ai prodotti beauty e jewellery, e al contempo sono tanti i portali che si sono rinnovati ampliando la scelta dei propri servizi digitali, come aziende che hanno lanciato l’opzione di acquisto senza confezione, per andare incontro alle scelte di consumo più sostenibili.

In questo contesto di esplosione digitale, come trend del futuro non stupisce che molti dei brand di prodotti sensoriali per eccellenza e di gioielli, abbiano scelto la distribuzione esclusivamente digitale. Numerose aziende hanno lanciato linee di dermocosmetici che sembrano essere state apprezzate dalle donne che hanno deciso di farsi un regalo nel giorno a loro dedicato.

Molte profumerie hanno introdotto i test virtuali dei cosmetici, lanciando il servizio già provato durante il periodo del lockdown, e collaudato post pandemia. La possibilità di usufruire di queste prove virtuali ha dato modo di sperimentare alcuni dei prodotti, facendo anche test da remoto sulla pelle, attraverso un selfie che utilizza l’intelligenza artificiale e gli algoritmi per analizzare diversi parametri e consigliare una beauty routine su misura.

Codici sconto e promo

In occasione della Festa della Donna in rete è stato possibile trovare varie promozioni dedicate all’acquisto di prodotti come cosmetici, profumi e gioielli. I codici, coupon e promo su Super Offerte hanno consentito di usufruire di scontistiche applicabili al momento dell’acquisto dei prodotti, direttamente sul carrello acquisto, ottenendo un risparmio sulla spesa finale.

Acquistare online il regalo per la Festa della Donna è stata una tra le soluzioni più apprezzate perché grazie ai numerosi codici sconto e alle promozioni disponibili su piattaforme come Super Offerte, in molti hanno potuto usufruire di sconti vantaggiosi.

In questo modo è stato possibile acquistare articoli di qualità e di marchi famosi a prezzi convenienti. È bastato semplicemente procurarsi un codice sconto tra quelli disponibili in rete, selezionare l’offerta desiderata e dopo avere riempito il carrello dei prodotti, avere inserito il codice promozionale nell’apposito spazio per ricevere immediatamente lo sconto.

Molti degli shop online, nell’area dei pagamenti hanno riservato una sezione dedicata ai coupon denominata come “Codice Sconto” e con un minimo di spesa nel giorno della Festa delle Donne hanno permesso di applicare uno sconto del 5 o del 10%. Altri codici promozionali, invece, hanno offerto la spedizione gratuita, un prodotto omaggio sull’acquisto di un determinato numero di articoli oppure uno sconto contestualmente all’iscrizione alla newsletter.

Tra le numerosissime idee regalo, dalle soluzioni più tradizionali a quelle personalizzate e originali sembra che abbiano avuto maggiore successo due settori: beauty e jewellery. In molti hanno direzionato la scelta sull’acquisto di un profumo, articoli di make up, trattamenti viso e corpo o smalti, e gioielli come soluzione ideale per celebrare la femminilità.

Regalare cofanetti e articoli di bellezza o per la cura del corpo è stata un’alternativa adatta per tante donne che amano prendersi cura del proprio aspetto e mantenersi sempre in ordine. Blush, rossetti, mascara, matite, smalti, lucidalabbra, blush e tanti altri prodotti sono stati tra quelli che sembrano avere ottenuto un maggiore successo commerciale online.