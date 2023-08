I Funerali “Digitali”: tutte le pratiche si fanno online

Ormai anche i funerali sono “digitali”, cioè possono essere gestiti mediante piattaforme online. La digitalizzazione della burocrazia funeraria è un’innovazione importante, poiché consente alle onoranze funebri di gestire in modo rapido ed efficiente le diverse pratiche amministrative indispensabili per questa funzione (come la registrazione della morte, l’ottenimento dei certificati necessari e l’interazione con le autorità competenti).

Comparatori dei prezzi per i funerali

La digitalizzazione ha colpito anche i preventivi dei costi necessari per poter organizzare un funerale. Oggigiorno, infatti, utilizzando degli appositi comparatori, come ad esempio Lastello, è possibile sia personalizzare i preventivi, sia comparare i prezzi nonché i servizi resi, con le relative recensioni, da parte delle agenzie funebri che operano in una determinata area geografica. In questo modo è possibile trovare molto facilmente il preventivo maggiormente in linea con le proprie esigenze e con il proprio budget.

I vantaggi della digitalizzazione per clienti e agenzie funebri

La digitalizzazione delle pratiche funerarie permette alle agenzie funebri di ottenere numerosi vantaggi in termini di risparmio di tempo e denaro. In passato, la gestione di queste pratiche richiedeva una considerevole quantità di tempo per la compilazione di documenti cartacei e l’organizzazione di tutti i dettagli relativi al funerale. Tuttavia, grazie alla digitalizzazione, molte di queste operazioni possono essere eseguite in modo rapido ed efficiente utilizzando sistemi informatici. Tutto ciò elimina la necessità di lunghe code agli uffici, e quindi il personale può dedicare più tempo ad altre attività, nonché ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie, evitando i costi relativi alla spedizione ed alla stampa della documentazione. Grazie al risparmio di tempo e risorse, le onoranze funebri possono investire in servizi di migliore qualità ed offrire prezzi più competitivi ai clienti. La possibilità di gestire pratiche funerarie in maniera digitale, però, è vantaggiosa anche per i familiari del defunto, e non solo nell’ottica del risparmio. Durante un momento emotivamente difficile, la semplificazione dell’organizzazione del funerale permette loro di concentrarsi maggiormente sul lutto e sulle questioni personali, senza dover gestire le questioni burocratiche, in genere piuttosto complesse.

I documenti necessari per i funerali

Tra i vari documenti necessari per poter organizzare un funerale vi è sicuramente la Constatazione del decesso. Quest’ultima viene compilata direttamente dal medico di base o dal medico di stato civile del Comune. Ovviamente questo non è l’unico documento necessario, occorre altresì la Dichiarazione di morte, la quale si ottiene direttamente in Comune nonché il permesso di sepoltura. La dichiarazione di decesso deve avvenire, di norma, entro le 24 ore dal momento stesso della perdita della persona che è venuta a mancare. Generalmente sono le onoranze funebri a svolgere queste procedure complicate e farraginose al fine di alleggerire il peso alla famiglia. Come anticipato, in quest’ultimo periodo le onoranze funebri possono ottenere tutta la documentazione citata direttamente online in modo da ridurre drasticamente i tempi. Lo stesso ormai avviene anche per la documentazione necessaria per il trasporto della salma. Tale documento è necessario per trasportare la salma dal luogo del decesso al cimitero. Il documento citato deve essere richiesto necessariamente anche nel caso in cui si debba spostare una salma, ceneri o i resti di chi è venuto a mancare da un Comune ad un altro.