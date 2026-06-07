I cataloghi di Prime Video e Netflix sono tra i più vasti del panorama cinematografico e televisivo e offrono al pubblico una grande varietà di scelta. Vediamo quali sono i titoli del momento sulle due piattaforme, i film e le serie tv più viste e quelle appena aggiunte.

Dopo l’enorme successo al cinema di Michael, il film che ripercorre l’ascesa del cantautore e ballerino Michael Jackson, su Netflix sta ottenendo un notevole successo anche la miniserie Michael Jackson: il verdetto, che torna a parlare invece del processo del 2005 per molestie su minori che ha coinvolto la pop star. Tra le serie nella top 10 della piattaforma troviamo anche Due spicci, la nuova serie tv scritta e diretta da Zerocalcare, e Berlino e la Dama con l’ermellino, spin-off de La casa di carta. Tra i film, invece, segnaliamo l’uscita di Creed III con Michael B. Jordan, qui al debutto alla regia, Diamanti di Ferzan Ozpetek, e la commedia Ladies First, con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike.

Su Prime Video prosegue il successo della serie tv romantica Off Campus così come quello della serie live-action Spider-Noir, con Nicolas Cage. Nella top 10 della piattaforma troviamo anche la quinta e ultima stagione di The Boys, il thriller Una di Famiglia, con Sydney Sweeney e Amanda Seyfried, e il film Jack Ryan: Ghost War, legato al franchise tratto dai romanzi di Tom Clancy.

Netflix, i film e le serie tv del momento

Michael Jackson: il verdetto (Miniserie 2026, Documentario).

(Miniserie 2026, Documentario). Due spicci (Serie tv 2026, Animazione) di Zerocalcare.

(Serie tv 2026, Animazione) di Zerocalcare. Berlino e la Dama con l’ermellino (Serie tv 2026, Azione/Avventura).

(Serie tv 2026, Azione/Avventura). The Witness (Miniserie 2026, Drammatico).

(Miniserie 2026, Drammatico). The Boroughs – Ribelli senza tempo (Serie tv 2026, Fantascienza/Drammatico) con Alfred Molina e Geena Davis.

(Serie tv 2026, Fantascienza/Drammatico) con Alfred Molina e Geena Davis. Creed III (Film 2023, Sportivo/Azione) con Michael B. Jordan e Tessa Thompson.

(Film 2023, Sportivo/Azione) con Michael B. Jordan e Tessa Thompson. Ladies First (Film 2026, Commedia) con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike.

(Film 2026, Commedia) con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike. Diamanti (Film 2024, Drammatico/Commedia) di Ferzan Ozpetek.

(Film 2024, Drammatico/Commedia) di Ferzan Ozpetek. Buen camino (Film 2025, Commedia) di Gennaro Nunziante, con Checco Zalone.

Prime Video, film e serie tv del momento