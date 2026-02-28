Ita Airways ha annunciato una novità per chi viaggia con i propri cani: gli animali fino a 30 kg potranno volare senza trasportino. Dopo il volo sperimentale tra Linate e Fiumicino e le modifiche introdotte dall’Enac, la compagnia diventerà la prima al mondo tra quelle civili ad adottare regole così permissive per il trasporto degli animali. La data precisa del primo clic day per le prenotazioni non è ancora stata comunicata.

Solo voli selezionati e dettagli in arrivo

I cani senza trasportino potranno viaggiare solo sui voli indicati come Large Pet Friendly. Su tutti gli altri voli continueranno a viaggiare nei trasportini secondo le regole attuali. Nelle prossime settimane Ita Airways comunicherà le date ufficiali, i costi e le modalità, con l’obiettivo di partire in tempo per la stagione vacanziera primavera-estate, da giugno fino a settembre.

Il limite di peso aggiornato

Il limite massimo di peso degli animali trasportabili senza gabbia è stato esteso da 25 a 30 kg. Questo permetterà anche ai cani di media taglia di viaggiare “liberi”, superando le restrizioni che li avrebbero esclusi per pochi chili. Il via libera finale dell’Enac conferma la piena applicazione di questa misura attesa dai proprietari di animali.