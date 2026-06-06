Come ogni anno il portale European Best Destinations ha raccolto le preferenze di migliaia di viaggiatori per individuare alcune delle mete più suggestive del continente. Per l’edizione 2026 sono state prese in considerazione centinaia di destinazioni balneari europee, valutate in base a diversi parametri come la qualità delle acque, il valore paesaggistico, l’accessibilità, i servizi, la sostenibilità e il gradimento dei visitatori. Vediamo nel dettaglio la top 10 delle spiagge europee più belle del 2026.

Spiagge europee più belle: la classifica

La top 10 delle spiagge più belle d’Europa è dominata dalla Grecia, che conquista ben quattro posizioni. Al decimo posto della classifica troviamo Paleokastritsa, sulla costa occidentale di Corfù, che non coincide con un’unica spiaggia ma con un articolato susseguirsi di insenature, baie e piccoli arenili distribuiti lungo uno dei tratti più spettacolari dell’isola. Al nono posto c’è invece la spiaggia di Kaputaş, situata tra Kaş e Kalkan, lungo uno dei percorsi panoramici più celebri della Riviera turca. Una lunga scalinata conduce alla spiaggia, dove il contrasto tra le pareti rocciose e il mare cristallino crea uno scenario molto amato da fotografi e viaggiatori.

Rovinia, lungo la costa nord-occidentale di Corfù, in Grecia, è all’ottavo posto della classifica. Si tratta di una piccola baia che conserva un carattere appartato nonostante la crescente popolarità degli ultimi anni. È una meta molto apprezzata dagli appassionati di snorkeling per l’elevata trasparenza dell’acqua. L’assenza di grandi complessi turistici contribuisce a mantenere un ambiente tranquillo, ideale per chi desidera allontanarsi dalle spiagge più affollate. Al settimo posto troviamo invece Kvalvika, nel cuore delle Isole Lofoten, raggiungibile solo attraverso un trekking di circa un’ora con partenza da Fredvang. Questa spiaggia, che rappresenta un’esperienza completamente diversa rispetto alle classiche destinazioni balneari mediterranee, offre un paesaggio mozzafiato, con una lingua di sabbia dorata che si apre tra montagne mentre le scogliere si innalzano direttamente dall’oceano.

Al sesto posto c’è Cala Mesquida, situata sulla costa nord-orientale di Maiorca, in Spagna. Questa spiaggia, circondata da dune protette e da una vegetazione che ne preserva il valore naturalistico, si distingue per un’ampia distesa di sabbia chiara che si apre sull’azzurro del Mediterraneo. Si tratta di una meta turistica particolarmente apprezzata dagli amanti degli sport acquatici, data l’esposizione della spiaggia ai venti che regalano un ambiente più selvaggio e dinamico. Al quinto posto troviamo invece una spiaggia italiana, quella di Bogliasco, a pochi chilometri da Genova. Si tratta di una delle spiagge più caratteristiche della Riviera di Levante, incorniciata da case colorate, barche di pescatori e dall’inconfondibile profilo della costa ligure. A valorizzare questa spiaggia è senza dubbio l’atmosfera autentica del borgo marinaro.

Quarto posto per Elafonisi, situata all’estremità sud-occidentale di Creta. Questa è una delle spiagge più celebri del Mediterraneo, la cui particolarità è rappresentata dalla sabbia dalle sfumature rosate, risultato della presenza di minuscoli frammenti di conchiglie e organismi marini. Nonostante la notorietà internazionale, l’area conserva un elevato valore ambientale grazie alla presenza di dune, ginepri e specie vegetali rare. Al terzo posto della classifica di European Best Destinations troviamo la spiaggia di Fteri, nascosta lungo la costa occidentale di Cefalonia. Questa spiaggia si distingue per l’acqua dalle sfumature turchesi e per l’atmosfera ancora selvaggia che la rende diversa dalle località balneari più frequentate della Grecia. La spiaggia è inoltre composta da piccoli ciottoli bianchi che riflettono la luce del sole, contribuendo a esaltare la trasparenza del mare.

La spiaggia di Voutoumi, piccola isola di Antipaxos, a pochi minuti di navigazione da Paxos, in Grecia, occupa invece il secondo posto della classifica. Su questa spiaggia la trasparenza dell’acqua consente di osservare il fondale anche a diversi metri di profondità. Nelle giornate più serene i colori assumono tonalità sorprendenti, motivo per cui Voutoumi è tra le spiagge più fotografate della Grecia. Alle spalle della spiaggia si sviluppa invece una rigogliosa vegetazione mediterranea che ricopre le colline circostanti.

Infine, al primo posto della classifica troviamo Praia de Monte Clérigo, una spiaggia che si affaccia sulla costa occidentale dell’Algarve, all’interno del Parco Naturale della Costa Vicentina, in Portogallo. Tra i punti di forza di questa spiaggia, come confermato dai viaggiatori, c’è il paesaggio ancora poco urbanizzato, oltre alle spettacolari falesie color ocra scolpite dall’Atlantico e all’atmosfera rilassata che la distingue dalle località più turistiche del sud del Portogallo. Durante la bassa marea affiorano piscine naturali e formazioni rocciose che invitano all’esplorazione, mentre le onde costanti attirano surfisti e appassionati di sport acquatici.