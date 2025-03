L’orologio che tutti i vip vogliono: il segreto dietro il successo del momento di un autentico fenomeno di marketing.

Nel mondo del lusso e dell’alta orologeria, c’è un nome che sta facendo parlare di sé più di ogni altro. Non si tratta di Rolex, Omega o Patek Philippe, ma di un marchio che sta conquistando sempre più spazio al polso di star e imprenditori.

Un nome che fino a qualche anno fa era sconosciuto ai più, ma che oggi si sta imponendo come fenomeno di stile e di business. La domanda sorge spontanea: cosa hanno in comune Claudio Bisio, Massimo Boldi, Igino Massari e il frontman dei The Kolors? La risposta è semplice: tutti indossano uno di questi orologi del momento il cui prezzo non è nemmeno eccessivo.

L’ascesa incredibile di Lorenzo Ruzza, l’orologiaio dei vip

Dietro il brand che sta rivoluzionando il mercato degli orologi economici ma di tendenza, c’è la storia straordinaria di Lorenzo Ruzza, imprenditore milanese di 46 anni che ha saputo trasformare la sua passione in un impero. Un’impresa nata quasi dal nulla, frutto di determinazione, talento e spirito imprenditoriale.

La sua non è stata un’ascesa facile. Ruzza è il settimo di dieci fratelli e la sua infanzia è stata segnata da difficoltà economiche, sfratti e periodi vissuti in condizioni estreme cercando di farsi strada con piccoli lavoretti precari.

Ma la svolta è arrivata grazie alla passione per il web e l’orologeria. Con i primi guadagni da webmaster e un prestito di 30.000 euro, ha rilevato un vecchio negozio di orologi e lo ha trasformato in una boutique di successo, attirando sempre più clienti. Oggi, il suo marchio Ruzza Watch è sulla bocca di tutti e il suo fatturato continua a crescere in modo vertiginoso: quasi 30 milioni di euro nel 2023 e 40 milioni nel 2024.

Ma cosa rende questi orologi così desiderati? La formula vincente sembra essere un mix di eleganza, accessibilità e strategia di marketing. Prezzi competitivi, design accattivante e un forte legame con il mondo dello spettacolo hanno trasformato Ruzza Watch in un vero e proprio oggetto del desiderio.

Non si tratta solo di semplici orologi, ma di status symbol alla portata di tutti. Mentre il mercato dell’orologeria tradizionale sembra subire una battuta d’arresto, Ruzza ha capito come intercettare le nuove tendenze e creare un prodotto che unisce lusso e convenienza.

Da orologiaio a star dei social: il fenomeno Lorenzo Ruzza

Oltre ad essere un imprenditore di successo nel milanese, Lorenzo Ruzza è anche una vera e propria star dei social, con oltre 500.000 follower su Instagram e altrettanti su TikTok. I suoi video, in cui racconta la sua storia e mostra le ultime collezioni, ricevono migliaia di interazioni, alimentando il desiderio di possedere uno dei suoi orologi.

Il suo marchio non è solo un fenomeno commerciale, ma un esempio perfetto di come il digitale e il mondo social possano essere strumenti potentissimi per costruire un brand di successo. Con un trend di crescita così rapido, il futuro di Ruzza Watch sembra più che promettente. Una cosa è certa: se fino a qualche tempo fa solo pochi ne conoscevano il nome, oggi Lorenzo Ruzza e i suoi orologi sono sulla bocca di tutti.