Se vuoi organizzare una fuga dalla città, questo borgo è perfetto per te: ecco tutti i dettagli e le curiosità

Nel cuore della Toscana, tra le dolci colline che disegnano uno dei paesaggi più suggestivi d’Italia, si trova un borgo che continua ad incantare visitatori da tutto il mondo: Certaldo. Celebre per essere la patria di Giovanni Boccaccio, celebre autore del Decameron, questo gioiello medievale offre un’esperienza unica, unendo storia, cultura e panorami naturali di rara bellezza, arricchiti dalla recente valorizzazione del territorio e da eventi culturali sempre più partecipati.

Visitare Certaldo Alto, la parte storica del borgo, significa immergersi in un’atmosfera sospesa nel tempo. Le sue stradine lastricate conducono a piazze affascinanti e a monumenti storici come il Palazzo Pretorio, che oggi ospita il Museo di Boccaccio, dove si conservano manoscritti e reperti legati al grande scrittore del XIV secolo. Nel corso del 2025, sono stati completati importanti lavori di restauro che hanno migliorato l’accessibilità e la fruizione del sito, rendendo la visita ancora più coinvolgente.

Il borgo è un esempio perfetto di architettura medievale toscana, con torri, mura di pietra e antiche botteghe artigiane che continuano a mantenere vivo il fascino di un tempo. L’attenzione alla conservazione ha permesso di preservare anche gli angoli più nascosti, spesso meta di fotografi e appassionati di storia.

Natura e panorami: il borgo dei girasoli

La zona attorno a Certaldo è famosa per i suoi campi di girasoli, che in estate colorano le campagne di giallo oro, regalando scorci da cartolina. Questa tradizione agricola, valorizzata anche attraverso itinerari turistici dedicati, ha visto un incremento di visitatori nel 2025, attratti dalla combinazione tra natura e arte. Le colline circostanti offrono inoltre sentieri per passeggiate e trekking, con viste mozzafiato sui tramonti toscani che si riflettono sulle antiche mura del borgo.

L’esperienza a Certaldo si completa con la gastronomia locale, che propone piatti tipici della tradizione toscana, spesso accompagnati da vini DOCG prodotti nei vigneti limitrofi. Durante tutto l’anno, ma soprattutto nelle stagioni di alta affluenza, si svolgono festival e manifestazioni culturali che celebrano la storia, l’arte e la natura del territorio.

Nel 2025, Certaldo ha rafforzato il proprio ruolo di centro culturale con eventi dedicati a Boccaccio e alla letteratura medievale, ma anche con iniziative innovative volte a promuovere un turismo sostenibile. Progetti di mobilità dolce e percorsi ciclabili collegano il borgo ai comuni limitrofi, favorendo una fruizione più ecologica e consapevole del territorio.

Questa combinazione di elementi rende Certaldo una meta ideale per chi cerca un’alternativa alla frenesia delle città, un luogo dove storia, natura e cultura si intrecciano per offrire un’esperienza autentica e rigenerante.