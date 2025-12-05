Con la cerimonia in mattinata a Roma di accensione del braciere del viaggio della fiamma sono ufficialmente partiti i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il fuoco sacro resterà in Italia fino al 26 febbraio quando alla Arena di Verona calerà il sipario olimpico e la fiamma passerà simbolicamente agli organizzatori della prossima edizione invernale, quella delle Alpi francesi 2030.

Emozioni in piazza del Quirinale

Alle 11 in piazza del Quirinale si è svolta la suggestiva cerimonia di accensione del braciere. Presenti tutte le autorità, da Mattarella alla premier Meloni, dai presidenti di Camera e Senato alla n.1 del CIO, Kirsty Coventry (“Italia, splendido Paese”). Alle 11.10 ha preso la parola il presidente della Repubblica rimarcando i valori dei Giochi ed augurando che i Giochi siano promotori di “pace, speranza, futuro”. Sette minuti incentrati su un auspicio: la pace tregua olimpica come accadeva nella antica Grecia. Ale 11.18 le Frecce Tricolori hanno sorvolato la cerimonia accendendo nuove emozioni. In serata previsto un concerto allo Stadio dei Marmi.

Un viaggio in 60 tappe

La fiaccola olimpica percorrerà l’Italia in 60 tappe e toccherà 110 province per un totale di 12.000 km. affidati a staffette di tedofori. Mobilitati 10.001 atleti. Partenza sabato da Roma, arrivo a Milano il 5 febbraio, vigilia della apertura dei Giochi. Il 6 febbraio a. Il a o è a Cortina saranno accesi i 2 bracieri Olimpici: a Milano presso l’Arco della Pace, a Cortina d’Ampezzo in piazza Dibola.

Un viaggio che “ illuminerà le bellezze del nostro Paese come ha detto il presidente Giovanni Malagò. La Fiamma domenica sarà a Viterbo e poi in Umbria, Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria. Alla vigilia di Natale arriverà a Napoli. Poi dopo Latina, Benevento, Potenza, Taranto, Lecce, Bari sarà a Capodanno a Campobasso. Quindi salirà nelle Marche, Abruzzo, Emilia Romagna. A Genova il 9 gennaio, a Cuneo il 10, a Torino l’11 e poi seguiranno Aosta e Novara. A metà gennaio entrerà in Lombardia.

Il tour proseguirà in Veneto e Friuli (Vicenza, Padova, Venezia, Trieste, Udine, Belluno). Il 26 gennaio sarà a Cortina poi Bolzano, Cavalese, Trento, Livigno, Sondrio. In febbraio Lecco, Bergamo, Como, Monza e conclusione a Milano. Sarà un cammino tra borghi e natura. In particolare il passaggio della fiaccola accenderà il Natale di Firenze. Significativo il passaggio da Paestum a Salerno passando da Pompei, la Costiera Amalfitana, le Regge Borbonica e l’eredità di Maradona. Napoli sarà la capitale europeo dello Sport 2026. Il conto alla rovescia si concluderà allo stadio di San Siro proveniente dalle rive del Garda.