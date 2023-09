All Blacks senza pietà. Azzurri travolti per 96-17. Una valanga nera si è abbattuta sull’Italia. Dominio neozelandese assoluto: 14 mete a due. Partita blindata nei primi 20 minuti con 4 mete, tutte facilmente trasformate dal piede educatissimo di Mo’Unga. E così l’Italia si è spenta ed ha subito altre 3 mete andando a segno solo con un piazzato di Allan. Primo tempo: 3-49.

I maestri della Nuova Zelanda hanno saputo sfruttare tutte le nostre distrazioni. È il secondo peggior ko di sempre. Peggio era andato nel 1999 ad Hudersfield (101-3). La lezione di Lione, davanti a 57.000 spettatori,è stata molto dura. Il sogno (utopia?) inseguito nei 36 anni di storia della rassegna iridata è rimasto nel cassetto. I Tuttineri hanno messo in campo fisicità, tecnica e atteggiamento mentale. Sono stati chirurgici: 7 mete nel primo tempo, 7 nel secondo.

Gli All Blacks hanno avuto vita facile: l’Italia pietrificata è rimasta a guardare la lezione dei maestri che hanno sfoderato tutto il loro sontuoso repertorio: fraseggi veloci, passaggi “ no look”, mischie titaniche, placcaggi inesorabili. Hanno colpito in tutti i modi possibili, implacabili in campo aperto come nelle maul.

Azzurri ancora in corsa

In teoria l’Italia è ancora in corsa per raggiungere i quarti di finali. Ma bisognerebbe battere venerdì 6 ottobre la Francia con un punteggio improbabile. Ma non basta battere una fortissima Francia, è necessario che i Bleus non incassino 2 punti di bonus. Azzurri eliminati invece se a vincere sarà la Francia.

Classifica Girone A

Francia punti 13, Nuova Zelanda e Italia 10, Uruguay 5, Namibia 0.

Calendario

La prima fase dei Mondiali si conclude con 2 incontri: Nuova Zelanda-Uruguay (giovedi 5 ottobre) e Francia-Italia ( venerdì 6 ottobre). Quindi i quarti di finale (14-15 ottobre), le semifinali (20-21 ottobre) la finale per il terzo posto (27 ottobre) e la finale per il primo posto ( sabato 28 ottobre).