A Jeddah, nelle acque del Mar Rosso, splende Luna Rossa. La barca italiana ha conquistato un prezioso secondo posto nelle regate preliminari di America’s Cup. L’equipaggio italiano si è piazzato alle spalle del Team New Zealand che rimane l’equipaggio da battere in vista della edizione n. 37 della Coppa America. I Kiwi difenderanno nelle acque di Barcellona il loro titolo iridato. Il confronto tra i 6 team impegnati nella corsa al più antico trofeo velico ha messo in luce le varie potenzialità.

Luna Rossa ha ceduto il primo posto ai campioni in carica al termine degli 8 turni di qualificazione. Nella sfida decisiva Luna Rossa si è ritirata mentre stava tenendo testa ai rivali dopo che la prua è caduta in mare imbarcando acqua. Il team italiano – Ruggero Tita, Marco Gradoni, Vittorio Bissaro e Umberto Molineris – si era imposto in gara 7, con la quale si era qualificata proprio per il Final Match mentre si era ritirata nell’ultima Fleet Race vinta dai neozelandesi a causa di problemi di surriscaldamento. Dietro Luna Rossa si sono piazzati gli altri 4 equipaggi.

IL PIÙ FAMOSO TROFEO NELLO SPORT A VELA – L’Americans Cup è la più antica competizione sportiva Internazionale della vela. Ha una storia lunga e prestigiosa. È nata nel 1851 e fino ad ora sono state organizzate 36 edizioni. L’ultima risale al marzo 2021 nelle acque di Auckland, golfo di Hauraki. Dopo 13 regate si è imposto Emirates Team New Zeland. Il record di vittorie della manifestazione appartiene al New York Eacht Yacht Club (30) che è il più blasonato Yocht Club statunitense fondato nel 1844. Attualmente conta oltre 3.000 membri. Nel suo elenco soci ci sono nomi mondiali come Franklin Roosevelt, Walter Cronkite ( il celebre conduttore televisivo della CBS) e Ted Kennedy.

ARRIVEDERCI AD AGOSTO – Nel Mar Rosso si è avuta la conferma che proprio Luna Rossa sarà la principale barca da battere il prossimo anno nelle acque di Barcellona (22 agosto-20 ottobre).Va inoltre considerato che l’equipaggio italiano si era allenato sugli AC40 molto di meno degli avversari che peraltro questi scafi li hanno progettati e costruiti. Risultato finale: 3 regate vinte e secondo posto in classifica tenendosi dietro svizzeri, inglesi, francesi e americani. Buon segno.