Atletica. Staffetta azzurra nella storia. Ai Mondiali di Budapest la 4X100.vola sull’argento, seconda solo agli USA, come 40 anni fa ad Helsinki.

Firmata un’altra impresa dopo l’oro olimpico di Tokyo 2021. È rinato Jacobs, favoloso Tortu, molto bene Rigali e Patta. I 4 moschettieri d’argento sono saliti sul podio della leggenda. Si sono inchinati solo agli imbattibili americani. Arrivare alle loro spalle è di per sé qualcosa di eccezionale.

I quattro moschettieri sono stati esemplari. Hanno chiuso in 37”62. Hanno ripetuto il capolavoro olimpico di Tokyo sulla scia di Mennea e i suoi compagni, secondi nella 4×100 nel primo Mondiale della storia 40 anni fa a Helsinki. Jacobs in seconda frazione è stato determinante dopo che Rigali e Patta avevano dato il giusto. Sul rettilineo finale Tortu è stato fantastico proprio come nella notte olimpica di due anni fa. Ha spolverato il jamaicano e britannico ma non poteva andare a prendere pure Lyles, il Bolt a stelle e strisce.

UN FANTASTICO GRUPPO NELLA ATLETICA

Ancora una volta a fare la differenza è stato il gruppo. Solo un componente e’ cambiato: Rigali schierato in prima frazione che ha preso il posto di Fausto Desalu. Rigali ha avuto un tempo di reazione allo sparo di 0”148. Il cambio con Jacobs è stato pulito. Poi Jacobs se l’è vista con Fred Kerley. Ma è uscito dal confronto bene e questa è la notizia più importante.

Perfetto il cambio con Patta. Poi Lorenzo si è esaltato in curva con le sue frequenze leggere. Il testimone conclusivo è passato a Tortu che si è presentato in rettilineo in linea con i secondi e con i quarti. Ma Pippo ha subito colmato il piccolo divario e ha centrato l’argento.

JACOBS: MA NOI VOLEVAMO L’ORO

Dice Marcel:” Noi puntavamo all’oro perché siamo i campioni olimpici e conosciamo il nostro valore. Comunque è arrivato un argento mondiale molto importante, ci siamo divertiti e abbiamo dimostrato di ricordare come si fa”.

Per la prima volta da quando Jacobs è diventato una super stella c’era anche la madre in tribuna. Aggiunge:” È vero, di solito preferisco che non ci sia perché mi emoziono, ma sono contento che abbia festeggiato con noi questa impresa”.