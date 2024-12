Antonella Clerici ha fatto un regalo speciale al suo compagno, Vittorio Garrone. Sono fuggiti insieme in un posto davvero bellissimo.

Antonella Clerici è una delle conduttrici più amate dai telespettatori italiani. Apprezzatissima per la sua professionalità, per la simpatia irriverente e per l’intelligenza è molto seguita anche sui suoi profili social, dove si diverte a restare in contatto con i suoi fan. Proprio di recente, la sua vasta platea di follower le è stata particolarmente accanto, poiché gli ultimi mesi sono stati per lei difficili.

Ha avuto infatti un problema di salute che ha trattato con determinazione e risolutezza, aggiornando via via i suoi seguaci e ricordando loro l’importanza della prevenzione. Oggi, il peggio è alle spalle e, la conduttrice si sta godendo dei giorni spensierati insieme al suo compagno, Vittorio Garrone. Sono una coppia solida ed affiatata, sono legati da un forte sentimento ormai da molti anni.

Antonella Clerici: dove sono “fuggiti” lei e Vittorio

Si vocifera che la loro relazione sia iniziata nel 2016, per lui la conduttrice si è trasferita ad Arquata Scrivia in provincia di Alessandria, in una casa nel bosco immersa nel verde con la figlia Maelle. Vittorio Garrone è un imprenditore.

Nato e cresciuto a Genova si è diplomato presso il liceo classico ed è laureto in Scienze Politiche. Classe 1966, il compagno della Clerici è dunque lontano dal mondo dello spettacolo, lo testimonia anche il fatto che i suoi profili social sono privati. Nonostante sia particolarmente riservato è divenuto un personaggio noto poiché è legato sentimentalmente alla timoniera.

L’imprenditore nel suo passato è stato sposato ed ha avuto tre figli dall’ex compagna. Vicepresidente ERG Spa, un gruppo industriale che opera nel settore energetico, si occupa anche dei cavalli sportivi. La loro storia d’amore ha catturato l’attenzione dei più poiché insieme sono felici e spensierati.

In un’intervista al Corriere della Sera, la Clerici ha dichiarato che si sono conosciuti grazie alla dietologa Evelina Flachi che le disse di aver conosciuto un uomo che sarebbe stato perfetto per lei. La conduttrice lo ha incontrato ed è scoccato il colpo di fulmine, lo ha rivelato Garrone.

“Quando è entrata nel ristorante, è stato un colpo di luce. Ci siamo messi a parlare e ci siamo dimenticati della nostra amica. Dopo sono rimasto lì nel vuoto lasciato dal suo taxi, come un ebete. Sono tornato in albergo e camminavo sulle nuvole“. Oggi sono felici ed affiatati e lo dimostrano le foto che Antonella Clerici posta sui suoi profili social.

Proprio di recente, per il compleanno di Vittorio sono volati tra i mercatini di Natale in Alsazia, situata sul confine orientale francese. Un posto bellissimo e romantico in cui celebrare il compleanno di Garrone e l’arrivo del Natale.