Calcio. Parte sabato 19 agosto la serie A, alle 18.30 con un ghiotto match: Frosinone- Napoli; Il Napoli, campione d’Italia in carica del nuovo tecnico Rudi Garcia e il Frosinone debuttante che vuole stupire con il nuovo tecnico Fabio Grosso.



Domenica altre 4 partite. Sassuolo-Atalanta, Roma-Salernitana, Lecce-Lazio. Udinese-Juventus.

Lunedì le ultime due: Torino-Cagliari (18.30) e Bologna-Milan (20..45). Prime quattro partite sabato in serata, oltre a Frosinone.Napoli, Empoli-Verona, Gena-Fiorentina, Inter-Monza.Domenica altre 4 partite. Sassuolo-Atalanta, Roma-Salernitana, Lecce-Lazio. Udinese-Juventus.Lunedì le ultime due: Torino-Cagliari (18.30) e Bologna-Milan (20..45).

È difficile,mai come questa volta, fare le carte alla nostra serie A e come dice Leo Turrini alle tradizionali difficoltà del pronostico si somma ora la follia araba. I sauditi hanno completamente stravolto le già bizzarre logiche del mercato. Siamo tutti alla mercé dei petrodollari e in questo marasma fantozziano esiste un’unica certezza: i soliti noti, intesi come agenti e procuratori, convinceranno sempre più calciatori che passare alla cassa è meglio che passare alla storia ( del pallone).

UNA SERIE A IMPERFETTA

Ai nastri di partenza un campionato con molte squadre ancora in cantiere. Ha detto bene il saggio Claudio Ranieri :” Se la maggior parte degli acquisti si fanno gli ultimi giorni di mercato, perché non chiudono prima di cominciare a giocare?”. In più quest’anno c’è il mercato dell’Arabia Saudita che tenterà altri colpi stellari fino al 20 settembre, quando l’intera Europa non potrà più comprare ma solo vendere.

L’ultimo colpo arabo è sensazionale: al brasiliano Neymar il suo nuovo club Saudita ha assicurato 180 milioni più una mega villa, una super car e un jet privato. Il brasiliano ha detto:” Sono qui per fare crescere un campionato pieno di stelle”.

SERIE A DI CALCIO DEPAUPERATA

Gli arabi hanno saccheggiato tutti i campionati europei, sopratutto la premier inglese strappando i vari Ronaldo, Kante, Mahrez , Firmino, Koulibaly ecc. Subito dopo hanno saccheggiato l’Italia spendendo la bellezza di 111,7 milioni per i soli cartellini a cui bisogna aggiungere gli 80,8 milioni per gli ingaggi annui. E così se ne sono andati Milinkovic Savic, Brozovic, Ibanez, Ceesay, Cordaz,Tatarusanu, Demiral.

PRIMO TURNO