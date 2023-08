È morto Carlo Mazzone, storico allenatore della Serie A. Mazzone aveva 86 anni ed era detentore del record di panchine in Serie A: 792 più cinque spareggi. Era nato a Roma ed era stato prima tifoso romanista e in seguito calciatore e allenatore del club giallorosso. In carriera ha allenato campioni del calibro di Pep Guardiola che l’aveva avuto come tecnico a Brescia, Roberto Baggio sempre a Brescia e Totti alla Roma con cui aveva legato tantissimo.

Nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna Est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno. Nello stesso anno è entrato anche nella Hall of Fame del calcio italiano. Ad Ascoli Carlo aveva iniziato la sua lunga carriera di allenatore dirigendo il club dal 1969 al 1975 e portandolo dalla C alla Serie A.

Sor Carletto aveva 86 anni

Mazzone era conosciuto come Sor Carletto o Sor Magara. In carriera ha allenato tantissime squadre: Catanzaro, Lecce, Fiorentina, Cagliari, Ascoli, Livorno e Brescia. Poi la Roma che ha allenato dal 1993 al 1996. Con i giallorossi ha ottenuto un settimo posto e due quinti posti.

Carlo Mazzone e Francesco Totti

Tutti ricorderanno alla Roma il rapporto strettissimo tra l’allenatore e Totti che venne praticamente lanciato da Mazzone. Famosa fu la frase che rivolse ad un Totti 18enne che era alle prese con i giornalisti: “Regazzì, vatte a fà la doccia, che cò loro ce parlo io”.

Da giocatore aveva vestito le maglie di Latina, Roma, Spal, Siena e Ascoli. Proprio nelle Marche ha iniziato la sua lunga carriera da allenatore, proseguita poi fino al 1978 con la Fiorentina e poi con il Catanzaro. Poi di nuovo l’Ascoli dal 1981 al 1984. Successivamente Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, Roma, Napoli, Bologna, Perugia e Brescia. Qui valorizzò Roberto Baggio che era a fine carriera. Pep Guardiola ha dichiarato di aver imparato molto da lui nel suo proseguo della carriera come allenatore. Il Bologna e una mezza stagione al Livorno le ultime due esperienze come tecnico.

