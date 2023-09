Chi sono gli allenatori italiani che hanno speso di più negli ultimi 5 anni? CLASSIFICA

Chi sono gli allenatori italiani che hanno fatto spendere di più al proprio club per gli acquisti nelle ultime cinque stagioni (dal 2019-20 ad oggi)? E’ Antonio Conte il primo della lista, con 528.42 milioni di euro. L’ex tecnico di Inter e Tottenham, le squadre allenate nel periodo di riferimento, è seguito da Carlo Ancelotti (Napoli, Everton, Real Madrid) con 456.84 milioni. Sul podio, a sorpresa, c’è Gasperini dell’Atalanta (359 milioni). Sarri (Juventus-Lazio), 322.27 milioni, Allegri (Juventus) 322.23 milioni e Pioli (Milan) 298.18 milioni gli altri più “spendaccioni”.

Gli allenatori che hanno speso più soldi nella storia

Se allarghiamo questa classifica, senza porci limiti temporali, il più “pretenzioso” della storia è Pep Guardiola. A certificarlo non c’è solo l’ultima estate in cui dopo lo storico Triplete il tecnico catalano ha ricevuto in dote dallo sceicco Mansour, il difensore più pagato della storia del calcio (il croato Gvardiol, acquistato per 90 milioni di euro), l’esterno Doku (60 milioni) e l’ex centrocampista di Inter e Chelsea Mateo Kovacic (costato 35 milioni di euro) ma anche la classifica stilata sempre da Transfermarkt. Nei suoi 16 anni di carriera come allenatore, Guardiola ha fatto spendere ai club in cui ha lavorato la bellezza di oltre 2 miliardi di euro in acquisti.

Scorrendo la graduatoria, al secondo posto degli allenatori più spendaccioni troviamo José Mourinho, che in 25 anni di carriera, ha fatto spendere per l’acquisto di giocatori 1,85 miliardi di euro alle società per cui ha lavorato. A completare il podio un italiano, Carlo Ancelotti, che quest’estate ha ricevuto in dote Jude Bellingham da Florentino Perez (colpo da 103 mln €) e che nei suoi quasi 30 da allenatore vanta oltre 1,6 miliardi di euro di spesa per calciatori. Nella top-5 troviamo a sorpresa ma non troppo Allegri, con poco meno di 1,4 miliardi di euro di spesa per giocatori in 19 anni da tecnico, davanti a Simeone che precede Manuel Pellegrini, Thomas Tuchel ed Antonio Conte, 8° in graduatoria con 1,17 milioni di euro in 14 stagioni da tecnico, per lo più trascorse alla guida di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham.