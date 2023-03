Ciclismo, domenica in bici sulle dolci colline di Siena. È la “Gran Fondo Strade Bianche Enel Green Power”. Al via 6.500 amatori.

Si delinea, come sempre, una festa di sport e di popolo del ciclismo. Il fascino delle Crete Senesi ha sedotto ciclisti di tutto il mondo. Inevitabile ed emblematico il “sold out”. Gli amatori vivranno una giornata da professionisti.

UN PERCORSO MOSSO E ONDULATO.

Il percorso della GranFondo (138km, 9 sterrati per un totale di 41,8 km) è molto mosso e ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico. È privo di lunghe salite ma costellato di strappi anche con pendenze elevate specie su sterrato (30,2% del percorso). Nove i settori, tra cui alcuni inediti per le corse sia degli uomini che delle donne. È un fondo ben tenuto, battuto, privo di grosse incursioni erbose e con scarso bracciolino sulla superficie.

Partenza da Siena (zona stadio) e arrivo al Campo . Gli ultimi km si snodano per la prima parte all’esterno dell’abitato di Siena su strade larghe e lunghi rettifili collegati tra loro da ampie curve. La pendenza supera il 10% fino a raggiungere attorno ai 500 m. dall’arrivo punte al 16%.

BETTINI: PROVA BELLISSIMA DI CICLISMO

Il due volte campione del mondo e campione olimpico 2004 Paolo Bettini è entusiasta di questa gran fondo e dice: ”Sì è una prova bellissima ed il percorso è comunque molto esigente. Bisogna sempre essere concentrati, trovare il giusto equilibrio perché ogni tratto di sterrato, anche quello sulla carta più agevole, nasconde delle insidie.

“Ho partecipato praticamente ad ogni edizione di questa Gran Fondo ed ho avuto anche la fortuna di correre le prime edizioni della corsa nella mia carriera da professionista. Agli amatori sconsiglio di percorrere questi settori alla stessa velocità che hanno visto raggiungere il giorno prima dai grandi campioni. La Gran Fondo è soprattutto divertimento”.

La gara amatoriale è un evento unico nel suo genere e questo dimostra l’aumento crescente dell’interesse verso questa prova. Il 30% dei 6.500 partecipanti è straniero, simbolo della bellezza di pedalare sulle strade senesi con splendidi paesaggi a fare da sfondo.

APPUNTAMENTO CLASSICO

Strade Bianche è un appuntamento classico. Per il Calendario italiano, per Siena e per tutto il suo territorio. Dice l’assessore allo sport del comune di Siena Paolo Benini:” Strade Bianche è una gara bellissima, è un modello di sviluppo per il territorio. Lo sport, al di là del suo valore, è importante dal punto di vista dell’ambiente, della promozione, della conoscenza del territorio e della salute”. Aggiunge Francesco Lazzeri responsabile esercizio impianti geotermici Enel Green Power:” Questa prova è un inno alla sostenibilità e alla bellezza di questi territori che nella provincia Senese comprendono anche le aree geotermiche che costituiscono una parte del cuore caldo di Toscana”.