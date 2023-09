Coppa Davis, l’Italia vola alle finali di Malaga senza le sue stelle. Forse torna Fognini

L’ItalDavis c’è. Va a giocarsi le finali di Malaga (21 novembre). Le qualificazioni di Bologna hanno centrato l’obiettivo. Non era scontato: mercoledì scorso regnava l’incertezza. Senza Sinner, Berrettini e Fognini, dopo il ko all’esordio contro il Canada, non era facile ribaltare le sorti del girone. Ed invece “missione compiuta “ con Arnaldi e Sonego. Il ct azzurro Filippo Volandri ha azzeccato tutto, ma la ciliegina finale è stata una felice sorpresa: scegliere Matteo Arnaldi,22 anni, di San Remo contro lo svedese figlio d’arte Leo Borg. Suo il punto che serviva per il pass spagnolo. Anche senza le stelle l’Italia ce l’ha fatta. I protagonisti:

Coppa Davis, l’Italia vola alle finals di Malaga

MATTEO ARNALDI – Il tennista di San Remo arrivava dagli ottavi di New York. Superata l’emozione è diventato decisivo. Ha detto in conferenza:” Ho giocato più di quanto pensassi ma credo di averlo meritato. Sono contento di come sono andate le cose. È stata una settimana non facile. Siamo partiti con un 3-0 sotto, ma tutti insieme siamo riusciti a ribaltarla.

LORENZO SONEGO – Il torinese è stato bravo a riscattare il ko dell’esordio: 3-0 al Cile. Poi si è ripetuto nel doppio con Musetti. Un mattatore.

LORENZO MOSETTI – Il talento di Carrara, 21 anni ha pagato la scelta iniziale di Volandri. Ha detto :” Una settimana sofferta ma chiusa nel migliore dei modi. Se portiamo a Malaga questo spirito possiamo vincere”.

SIMONE BOLELLI – Il veterano bolognese, 37 anni è un doppista di sicuro rendimento.

FILIPPO VOLANDRI – Il CT livornese, 42 anni esulta:” Si, è stata una settimana strepitosa. C’era chi ci aveva già fatto il funerale, invece questo gruppo meraviglioso ha saputo reagire e questo grazie alla disponibilità di tutti. A mente fredda rileggeremo tutta questa settimana dall’inizio alla fine per capire e fare tesoro dell’esperienza “.

Convocato Fognini?

Il Ct Volandri si aspetta le scuse pubbliche dal tennista ligure (che arriveranno) così da poter convocare Fognini a Malaga e regalargli il finale di stagione e di carriera che merita.