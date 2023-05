Corsa per la Champions League, gli scenari se un’italiana vince in Europa

A cinque giornate dalla fine del campionato, la corsa per la Champions League si fa incandescente. L’unica certa di un posto nella massima competizione europea è il Napoli che già questa sera potrebbe festeggiare la vittoria dello scudetto. Poi, dalla Lazio alla Roma, ovvero dal secondo posto al settimo, ci sono sei squadre in 6 punti. Sempre non considerando la questione Juventus, con la penalizzazione di 15 punti al momento sospesa. Infine c’è la possibilità che un’italiana possa vincere una competizione europea (Inter e Milan la Champions, Juve e Roma l’Europa League). Ecco, proprio quest’ultimo punto, potrebbe cambiare del tutto la qualificazione alla prossima Champions League. Vediamo il perché.

Corsa Champions, gli scenari

Una via per conquistare l’accesso alla Champions League 2023/24 è quella di vincere l’edizione attuale. Con Milan e Inter ancora impegnate nella competizione (almeno una di loro sarà certamente in finale), l’Italia nutre ancora questa possibilità. Se una di loro dovesse alzare la Coppa e arrivare fuori dalle prime quattro in campionato, allora le squadre italiane nella prossima Champions diventerebbero 5.

L’altra strada per raggiungere la porta principale per la Champions è quella di vincere l’Europa League. Anche in questo caso, conquistare il trofeo (in lizza Roma e Juventus) e piazzarsi contemporaneamente fuori dalla top 4 in Serie A garantirebbe all’Italia cinque squadre nella Champions 2023/24. Uno scenario che si è concretizzato proprio nell’ultima stagione. L’Eintracht Francoforte ha vinto l’Europa League 2021/22 e si è piazzato 11° in Bundesliga, dunque la Germania ha portato cinque squadre nella fase a gironi di questa Champions.

Quando il quarto posto può non bastare

Ma cosa succederebbe se una squadra italiana vincesse sia la Champions che l’Europa League? Sono 5 al massimo i posti destinati a un Paese per la principale competizione. Dunque, se entrambe le detentrici dei trofei dovessero piazzarsi contemporaneamente fuori dalle prime quattro posizioni in Serie A, la quarta classificata dovrebbe ‘accontentarsi’ di giocare la prossima Europa League. Questo è, quindi, lo scenario finale che giustificherebbe la mancata qualificazione alla Champions della quarta classificata in Serie A.