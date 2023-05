Il Napoli vince lo scudetto domani o giovedì se… Le combinazioni possibili

Il Napoli vince lo scudetto se… Questa una delle ricerche più popolari su Google. Proviamo quindi a mettere sul campo tutte le possibili ipotesi e combinazioni.

Il Napoli vince lo scudetto se… Le combinazioni

Al momento la classifica dice: Napoli 79 punti, Lazio 61 e Juventus 60 con sei giornate (e quindi 18 punti in palio) al termine. I bianconeri quindi sono già fuori dalla lotta scudetto.

Resta la Lazio che è al momento a 18 punti dal Napoli.

Alla truppa di Luciano Spalletti, per farla breve, basta un punto, semplicemente un punto, per vincere lo Scudetto. Quindi giovedì, nella gara in trasferta contro l’Udinese al Napoli (per ora la partita è programmata alle 20,45 ma potrebbe anche essere anticipata alle 18,30 per motivi di ordine pubblico) basterà un punto per portarsi a casa il tricolore e far partire, finalmente, i festeggiamenti in città.

Ma il Napoli potrebbe vincere già mercoledì ancor prima di scendere in campo.

Se mercoledì, infatti, la Lazio non vincerà contro il Sassuolo il titolo sarà aritmeticamente del Napoli, ancora prima di scendere in campo.

Ricapitolando: se Lazio mercoledì batterà il Sassuolo al Napoli basterà un pareggio contro l’Udinese. Se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo, beh, cari tifosi del Napoli, potrete scendere in strada già mercoledì.