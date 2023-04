Spunta un video di Cuadrado e il pugno rifilato ad Handanovic. Succede dopo il fischio finale del match valido per le semifinali di Coppa Italia tra Juventus e Inter. I due calciatori vengono espulsi. Stessa sorte a Romelu Lukaku che, dopo aver segnato al 94esimo, esagera nell’esultanza e si becca un doppio giallo.

Cuadrado e il pugno ad Handanovic: il video è virale

Nel momento dell’espulsione di Lukaku (ammonito durante la gara per un fallo su Gatti), Danilo Handanovic e il giocatore colombiano della Juventus hanno iniziato una battaglia tutta personale. Al fischio finale, Handanovic prova a spiegare la situazione a Cuadrado. I due inizialmente sembrano parlare in maniera civile. Dopo qualche secondo la discussione diventa più animata e i due giocatori cercano un contatto fisico. Handanovic tenta con forza di avvicinarsi a Cuadrado. Quando i due vengono a contatto, lo juventino prova a sferrare un destro contro il portiere. Il colpo non va a segno: gli altri calciatori decidono a questo punto di intervenire per prendere le parti dei rispettivi compagni. Così scoppia la rissa, continuata anche nel tunnel degli spogliatoi. Adesso per il colombiano della Juventus il rischio è quello di 5 giornate di squalifica da scontare forse in campionato.