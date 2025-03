Elio Corno, celebre giornalista sportivo, è scomparso domenica 9 marzo all’età di 78 anni. Da anni volto noto delle emittenti locali, la sua morte è stata annunciata dall’emittente 7 Gold durante la trasmissione “Diretta Stadio”. Corno, grande tifoso dell’Inter, ha lavorato come responsabile della pagina sportiva de Il Giornale ed è stato anche un collaboratore della Gazzetta dello Sport. Negli anni Duemila è diventato una figura di spicco in televisione, prima con Qui studio a voi stadio su Telelombardia, dove nacque la sua celebre rivalità con il milanista Tiziano Crudeli, e successivamente con le sue partecipazioni al Processo del Lunedì.

I suoi siparietti e discussioni sulle performance dei calciatori, gli arbitraggi e i risultati, pur sempre animati da passione, erano conosciuti per la loro goliardia ma anche per il rispetto reciproco. Oggi, numerosi amici e tifosi, soprattutto nerazzurri, lo ricordano con affetto sui social. Corno scrisse “Il vangelo del vero anti-milanista”, di cui diceva: “Ha avuto successo non solo tra gli interisti ma anche tra i rossoneri”.