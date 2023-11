Euro 2024, sorteggio gironi: quando, data e orario, le fasce… Tutto quello che c’è da sapere

Quando ci saranno i sorteggi dei gironi degli Europei 2024 che si terranno in Germania? Il sorteggio si svolgerà alle 18 di sabato, 2 dicembre, ad Amburgo. Le 24 squadre qualificate saranno suddivise in quattro urne, in base al piazzamento e ai punti conseguiti nelle qualificazioni.

La Germania padrona di casa sarà nella prima fascia, quella delle teste di serie.

Nella seconda urna le altre cinque prime classificate e la migliore seconda (Austria, 19 punti).

A seguire l’urna numero tre con altre sei seconde e l’urna quattro, con le tre seconde che hanno il punteggio più basso, tra le quali l’Italia, e le tre qualificate dai play off. Quindi, ricapitolando.

Urna numero uno: Germania, Francia, Portogallo, Inghilterra, Belgio, Spagna.

Urna due: Danimarca, Turchia, Ungheria, Albania, Romania, Austria.

Urna tre: Scozia, Paesi Bassi, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia.

Urna 4: ITALIA, Serbia, Svizzera e la vincente del playoff.

Euro 2024, dove vedere il sorteggio?

Il sorteggio sarà trasmesso in diretta televisiva e in streaming su Sky e sulla Rai.

Quando inizierà l’Europeo?

L’Europeo 2024 inizierà il 14 giugno, con la gara inaugurale alla Football Arena di Monaco di Baviera, che vedrà giocare la Germania padrona di casa.

Dal 14 al 26 giugno si svolgerà la prima fase del torneo: le prime due classificate e le 4 migliori terze accederanno agli ottavi (due al giorno tra il 29 giugno e il 2 luglio), poi le sfide decisive con i quarti (5 e 6 luglio, 2 al giorno), le semifinali (9 e 10 luglio, una al giorno) e la finale (14 luglio).