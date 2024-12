Cosa c’è dietro l’aumento dei tumori del colon nei più giovani? Chi dice lo stile di vita, l’alimentazione, l’ambiente e ora, suggerisce uno studio, la colpa è dell'”invecchiamento accelerato”.

È la crisi sanitaria moderna che sta sconcertando i dottori in tutto il mondo: aumento dei tassi di cancro intestinale nelle persone sotto i 50 anni, molte delle quali sono perfettamente in forma e sane, scrive sul Daily Mail John Ely.

Il cancro intestinale può causare sangue nelle feci, un cambiamento nelle abitudini intestinali o un nodulo all’interno dell’intestino che può causare ostruzioni. Alcune persone soffrono anche di perdita di peso a causa di questi sintomi

Una recente revisione di 50 nazioni ha rilevato che i casi negli under 50 erano in aumento in oltre la metà di tutte le nazioni esaminate, scrive Ely.

Il tasso di crescita più alto, oltre il 7 per cento annuo, si registra in Islanda. L’Italia è molto in basso nella classifica con uno 0,43% di crescita annua,

Cancro in aumento: perché?

Ora, la domanda a cui i massimi esperti mondiali si stanno sforzando di rispondere è: perché?

Gruppi di scienziati hanno proposto una serie di teorie diverse, alcune delle quali sono particolarmente convincenti. L’ultima è stata pubblicata all’inizio di questa settimana dai ricercatori dell’Università di Miami.

Scrivendo sulla rivista Cancer Prevention Research, gli scienziati hanno suggerito che l’aumento dei tumori intestinali giovanili, chiamati anche cancro al colon, potrebbe essere in parte spiegato dal fenomeno dell'”invecchiamento accelerato” tra i giovani.

“Invecchiamento accelerato” è un concetto scientifico che significa che il corpo di una persona è più vecchio della sua età cronologica o del numero di compleanni.

Gli scienziati hanno scoperto che ogni anno di invecchiamento accelerato era correlato a un rischio aumentato del 16 percento di sviluppare polipi, piccole escrescenze che possono portare al cancro.

Allo stesso tempo, il team ha scoperto che queste escrescenze si verificavano indipendentemente da altri fattori di rischio noti per la malattia, come l’obesità e la storia del fumo.

Le cause sono molte

Si pensa che questo invecchiamento sia causato da una combinazione di scelte di vita, come dieta e livello di esercizio, così come da fattori tipicamente al di fuori del controllo di un individuo come l’esposizione ambientale a sostanze chimiche nel cibo, nei vestiti e nell’aria.

Sebbene si tratti di un potenziale collegamento allettante, l’esatta relazione tra invecchiamento accelerato e cancro intestinale non è ancora del tutto compresa.

Questa è anche solo una teoria. Altri studi hanno indicato l’esposizione alimentare a oli di semi, come girasole, canola, mais e vinaccioli, come spiegazione dell’aumento del 50 percento dei tumori intestinali giovani dagli anni ’90.

Un recente studio americano, che ha analizzato i tumori di oltre 80 pazienti con cancro intestinale, ha scoperto che le escrescenze contenevano alti livelli di lipidi bioattivi, composti grassi microscopici che vengono prodotti quando il corpo scompone gli oli di semi.

Si ritiene che questi lipidi siano pericolosi in due modi. In primo luogo, promuovono l’infiammazione che aiuta la crescita dei tumori.

In secondo luogo, si dice che impediscano al corpo di usare meccanismi di difesa naturali per combattere i tumori. I ricercatori dietro l’analisi hanno esortato le persone a sostituire gli oli di semi con oli con acidi grassi omega-3 come l’olio d’oliva e di avocado. Nel frattempo, un numero crescente di studi ha attribuito la colpa al cibo ultra-processato (UPF) e al suo crescente consumo da parte della popolazione mondiale.

AUno studio di Singapore ha scoperto che il metilgliossale, un composto rilasciato quando il corpo scompone cibi zuccherati e grassi, interferiva con un gene che aiuta a combattere i tumori. Un altro studio del 2023 sulla rivista Clinical Nutrition ha scoperto una “associazione significativa e coerente tra l’assunzione di UPF e il rischio di cancro generale e di diversi tumori”, compresi quelli intestinali. Altre teorie meno esplorate riguardano le microplastiche, particelle di plastica che vengono trasferite sul cibo dai materiali di imballaggio, e gli additivi negli alimenti acquistati nei negozi. Gli scienziati ritengono che entrambi questi elementi della vita moderna possano finire nel nostro intestino, dove innescano una cascata di danni.

Si pensa che non solo interferiscano con l’intricato equilibrio dei batteri sani nell’intestino, che possono vantare proprietà antitumorali, ma potrebbero distruggere la barriera protettiva dell’organo.

Una barriera indebolita potrebbe aumentare l’accesso di batteri patogeni e tossine allo strato interno dell’intestino, innescando lo sviluppo di tumori.

Indipendentemente da ciò che sta causando l’aumento, ci sono prove significative che si tratta di un problema globale che continua ad aumentare.

Cancer Research UK, pur riconoscendo l’aumento, sottolinea che i tumori intestinali tra i giovani restano, statisticamente, rari.

Ci sono circa 2.600 nuovi casi di tumore intestinale nelle persone di età compresa tra 25 e 49 anni nel Regno Unito ogni anno e circa 44.100 nuovi casi in tutte le età.

Si prevede che questo numero salirà a 47.700 casi all’anno entro il 2040, suggeriscono le proiezioni.

Mentre la causa dell’aumento del tumore intestinale nei giovani resta sotto indagine, gli esperti stimano che oltre la metà dei casi diagnosticati ogni anno siano prevenibili da noti fattori di rischio per il cancro.

Un sorprendente caso su quattro dei casi prevenibili è causato dai britannici che mangiano troppo poche fibre, presenti in frutta, verdura e cereali integrali, che sono notoriamente un fattore chiave per una buona salute digestiva.

Circa uno su 10 casi è causato dal consumo di carne lavorata, mentre un numero simile è causato da persone in sovrappeso o obese.

Gli studi hanno suggerito che il rischio di contrarre il cancro all’intestino aumenta del 18 percento quando le persone consumano più di 50 g di carne lavorata (una salsiccia) al giorno.

Circa uno su 20 casi è causato dal consumo di alcol, dal fumo e da troppo poco esercizio fisico.

La ricerca suggerisce che bere solo una pinta di birra a bassa gradazione alcolica al giorno, circa due unità, potrebbe aumentare il rischio di cancro all’intestino del 4 percento, con un rischio in aumento con un maggiore consumo di alcol.

Si ritiene che circa uno su 50 casi di cancro all’intestino sia causato dall’esposizione alle radiazioni, ad esempio la radioterapia.

Si ritiene che un quinto dei casi di cancro all’intestino sia radicato in un rischio genetico.

I sintomi del cancro intestinale includono cambiamenti nei movimenti intestinali, come diarrea o stitichezza persistenti e recenti, bisogno o sensazione di dover defecare più o meno frequentemente, sangue nelle feci, mal di stomaco, un nodulo allo stomaco, gonfiore, perdita di peso inaspettata e affaticamento.