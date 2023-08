Europeo volley femminile, battuta la Spagna 3-0, azzurre ai quarti di finale, ma che fatica!

Battuta la Spagna 3-0 col brivido. I primi due set le azzurre hanno sofferto e rischiato come mai. Poi le luci si sono riaccese, la valanga di errori è gradualmente sparita e la pratica è passata agli archivi in 79 minuti. Davanti ad una platea (altro tutto esaurito) generosa e consapevole della difficoltà del match.

Il palasport di Firenze ha risposto alla grande. E certamente si ripeterà martedì sera quando l’Italia ospiterà la Francia per strappare il pass della semifinale. Il CT Mazzanti dovrà registrare alcune criticità soprattutto nella ricezione e nel servizio. Ammmette:”È stata la partita più dura, dobbiamo essere più efficaci “.

UN TERZO SET CHIARIFICATORE

Le iberiche hanno trovato il modo, soprattutto con la battuta, per mettere in crisi il gioco dell’Italia per ben 2 set. Alla fine è andata bene nel risultato per la squadra di Mazzanti che aveva schierato Antropova titolare e Paola Egonu utilizzata sempre nel doppio cambio. Nel terzo set è salita in cattedra Antropova che ha fatto capire perché Mazzanti sa di potersi affidare a lei.

I parziali sono eloquenti: 25-23, 25-22,25-19. Ekaterina ha totalizzato 17 punti e il 65% in attacco a cui vanno aggiunti 4 ace e 2 muri. È stata la miglior realizzatrice in campo seguita dalla spagnola De Paola con 16. Ma ancora una volta hanno pesato gli errori: ben 28 e le battute sbagliate (8).

IL TABELLINO AZZURRO

Orro 2, Pietrini 12, Danesi 9, Antropova 17, Sylla 10, Lubian 11; Fersino (L) Bosio, Egonu (1), Parrocchiale (L) Nwakalor, Olmoruyi. Non sono entrate Degradi e Squarcini.

CALENDARIO EUROPEO

L’Italia affronterà ancora a Firenze la Francia martedì 29 alle ore 18 per un posto nelle semifinali che si giocheranno a Bruxelles (1 settembre).